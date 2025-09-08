Menü Kapat
UYGULAMALAR
 | Serhat Yıldız

Tonlarca ağırlıkta olan evini içindeki eşyalarla birlikte taşıdı! 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz'

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sınırı içine yapıldığı gerekçesiyle ceza alan ve evine yıkım kararı verilen Hasan Karateke, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü tarihi olaydan esinlenerek, evini ray sistemle karadan yürüterek tapulu arazisi içine taşıdı. Karateke; 'Bizim için imkansız diye bir şey yok, sadece zaman alır' dedi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 15:26

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kızılgüney Mahallesi'nde, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü İstanbul'un fethini hatırlatan bir mücadeleye dönüştü. Orman sınırı içine yapıldığı gerekçesiyle hakkında yıkım ve ceza kararı verilen evini rayların üzerine koyarak taşıyan Hasan Karateke'nin hikayesi, İstanbul'un fethinde Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü tarihi olayı hatırlattı.

Tonlarca ağırlıkta olan evini içindeki eşyalarla birlikte taşıdı! 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz'



TAPULU SANARAK ALMIŞLAR

Yıllar önce tapulu zannederek evini inşa eden Hasan Karateke, 7 yıl sonra gelen yıkım kararıyla evini taşıma kararı aldı. Karateke, "Biz bu evi 7 yıl önce ‘tapulu' diye yaptık. O zaman dijital sistemler yoktu. Elimizdeki belgelerle başvurduk, herhangi bir uyarı almadık. Her şey yasal sanıyorduk. Sonra bir gün ormancılar gelip tutanak tuttu. Mahkemede 1 yıl 6 ay ceza aldık. Sadece ben değil, kuzenim de aynı cezayı aldı" dedi.

Tonlarca ağırlıkta olan evini içindeki eşyalarla birlikte taşıdı! 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz'


EVİNİ KARADAN YÜRÜTTÜ

Hasan Karateke, evini ray sistemiyle taşımaya nasıl karar verdiklerini anlattı. "Dedelerimiz gemileri karadan yürüttü" diyen Karateke, "Buraya nakil sırasında bayağı bir sıkıntı çektik. Altına elektrik direklerini koyduk. İnanılmaz ağır yani. Yaklaşık 30 ton var. Elektrik direklerini dahi patır patır kırdı. İşte demir getirdik, altına ray sistemi döşedik. Rayları eğdi. İpleri koparıyor. Yaklaşık 3 günde, yaklaşık 100 metre getirdik. Ama yani buraya kadar geldi. Bizim için imkansız diye bir şey yok. Sadece zaman alır. Bizim dedelerimiz zaten karadan gemi yürütmüş biliyorsunuz. Hani biz de 150 metre evimizi yürütürüz. Biz de onların torunlarıyız. Aslında ben Alanya'da paraşüt işi yapıyorum. Evimi de uçurmayı planlamıştım ama. Başka yere indiririz diye uçurmadık" dedi.

Tonlarca ağırlıkta olan evini içindeki eşyalarla birlikte taşıdı! 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz'


"3 GÜN UĞRAŞTIK"

Karateke, "Biz buradan kaçmadık. Evi bile rayların üzerine koyup taşımaya çalıştık. Altına elektrik direkleri koyduk. O kadar ağır ki direkler bile kırıldı. Üç gün uğraştık yürüttük. Dedelerimiz gibi mücadele ettik. Biz onların torunlarıyız, saygılıyız ama hakkımızın korunmasını da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tonlarca ağırlıkta olan evini içindeki eşyalarla birlikte taşıdı! 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz'


KUZEN DAYANIŞMASIYLA YÜRÜTÜLEN MÜCADELE

Karateke, bu zorlu süreçte kuzeni Caner'in kendisine büyük destek verdiğini vurgulayarak, "Caner bu işin üstadı, çok deneyimli. Onun sayesinde adım adım ilerliyoruz. Kendisine minnettarız" dedi.

Tonlarca ağırlıkta olan evini içindeki eşyalarla birlikte taşıdı! 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyuz'
