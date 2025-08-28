Menü Kapat
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
TGRT Haber
27°
Yaşam
Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu

Mersin'de bir aile ilk çocuklarının topuk kanı alındıktan sonra yanlış tedaviler yapıldığını öne sürerek ikinci bebeklerine topuk kanı yapılmasını reddetti. Aile ve sağlık müdürlüğü arasında çıkan topuk kanı krizi mahkemeye taşındı. Açılan davada sağlık tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 11:26

Murat ve Elif Kınış çiftinin dünyaya gelen ilk bebekleri iddiaya göre kopuk kanı alındıktan sonra bir dizi yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm aile için travma haline geldi ve 17 Temmuz'da dünyaya gelen Ömer'i de kaybetmemek için topuk kanı alınmasını reddetti. Aile topuk testi yaptırılmaması reddedince kurum dava açtı. Mahkeme, küçük Ömer için sağlık tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu

"MAHKEME REDDETTİ"

Açılan dava sonucu mahkemenin, küçük Ömer için sağlık tedbiri uygulanmasına karar verdiğini ifade eden baba Murat Kınış, "Biz bu sağlık tedbiri uygulanmasına itiraz ettik, gerekli sebepleri yazdık, ilettik. Ama mahkeme tarafından reddedilmiş" şeklinde konuştu.

Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu

"SAĞLIKLIYDI, ÇOCUĞUMUZU KAYBETTİK"

Baba Murat Kınış, 2018 yılında yaşadıkları olayın hayatlarını altüst ettiğini belirterek, "Daha önce doğan kız çocuğumuzdan topuk kanı vermiştik. Verilen topuk kanında bize fenilketonüri diye bir genetik hastalığın değerlerinin yüksek olduğu söylenildi. Sağlık ocağından çağırıldık, bize evraklar verildi. Adana Balcalı Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimizde çocuğun yatışının yapılması gerektiğini, yoğun bakımda kalması gerektiğini söylediler. Çocuğumuzun yatışını yaptık, orada tekrardan yeni bir test yapıldı. Ankara'dan gelen fenilketonüri testiyle alakalı hiçbir şey yoktu. Bu sefer Adana Balcalı Hastanesi'nde tirozinemi adlı genetik hastalığın olduğu söylendi. Ankara'daki hastalıkla ilgili hiçbir şey yoktu. Çocuğumuz hastanede 16 gün boyunca yattı. Hastaneye gitmeden önce 14 gün boyunca bizim yanımızdaydı, herhangi bir rahatsızlığı, sıkıntısı yoktu, gayet sağlıklıydı. 16 gün hastanede yattıktan sonra uygulanan ağır tedaviler sonucunda çocuğumuzu kaybettik" dedi.

Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu

"ÇOCUĞUMUZ SAĞLIKLI, KARAR İPTAL EDİLSİN"

Baba Kınış, yaşadıkları sürecin ardından otopsi talep ettiklerini belirterek, "Yapılan otopside tirozinemi ile fenilketonüri adlı genetik hastalıkların hiçbirinin olmadığını, çocuğumuzun sağlıklı olduğunu ortaya koydular" şeklinde konuştu.
Hastanede uygulanan tedaviler yüzünden daha önceki çocuklarını kaybettiklerini ileri süren Kınış, yeni doğan bebeklerine aynı acıyı yeniden yaşamamak için topuk kanı testine izin vermediklerini söyledi. Kınış, "Topuk kanından çıkan sonuçların kesinliği ve garantisi yoktur. Bizim orada bir canımız gitti. Aynı duruma tekrar düşmek istemiyoruz" diye konuştu.
Konuşmasını sürdüren baba Kınış, "Mahkemenin verdiği kararın iptalini, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kararın iptalini istiyoruz. Topuk kanı alınmasını istemiyoruz. Sonuçlara güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Bir kere canımız yandı, bir daha yanmasını istemiyoruz. Daha önce sağlıklı bir çocuğumuzu kaybettik" ifadelerine yer verdi.

Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu

"KAN AYNI KAN, İLLA TOPUK OLUNCA TESTLER DEĞİŞMİYOR"

Çocuklarının sağlık kontrollerini sürekli yaptıklarını anlatan anne Elif Kınış ise, "Gerekli bütün tahlillerimiz, testlerimiz, her şeyi yaptık. Sağlık ocağından tut, özel hastaneye kadar ne gerekiyorsa her şeyi yapıyoruz. Yani çocuğumuz konusunda hiçbir şeyi kısmıyoruz. Ben cahil bir insan değilim. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşirelik diplomam da var. Ben daha önce kadın doğum bölümünde staj yaparken erken doğan çocukların topuğundan kan gelmediği zaman biz kolundan alıp bu testleri yapmıştık. Topuk kanının illa topuktan alınması gerekmiyor. Kan aynı kan. İlla topuk olunca testler değişmiyor. Biz buna karşıyız aslında" dedi.

Topuk kanı krizi! Aile yapılmasını istemedi: Mahkeme son noktayı koydu
