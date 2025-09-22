Trabzon'da eylül ayında kar fırtınası! Yetkililer uyardı: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Şiddetli kar yağışının ardından bölgede 8 kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan kişileri kurtarmak için yolun kısa sürede ulaşıma açıldığı aktarıldı.

MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI

Yapılan çalışma neticesinde 8 kişinin bulundukları alandan kurtarıldığı aktaran yetkililer, Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı grup yolunda da kar temizleme çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

ZORUNLU OLMADIKÇA YAYLA YOLUNU KULLANMAYIN

Öte yandan mağduriyet yaşanmaması için insanların zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.