25°
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Trabzon'da eylül ayında kar fırtınası! Yetkililer uyardı: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda eylül ayında şiddetli kar yağışı etkili oldu. Bölgede mahsur kalan 8 kişi için ekipler adeta seferber oldu. Yetkililerden vatandaşlara da uyarı gecikmedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
11:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
11:55

'un ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda etkili oldu. Şiddetli kar yağışının ardından bölgede 8 kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Trabzon'da eylül ayında kar fırtınası! Yetkililer uyardı: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan kişileri kurtarmak için yolun kısa sürede ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Trabzon'da eylül ayında kar fırtınası! Yetkililer uyardı: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI

Yapılan çalışma neticesinde 8 kişinin bulundukları alandan kurtarıldığı aktaran yetkililer, Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı grup yolunda da kar temizleme çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Trabzon'da eylül ayında kar fırtınası! Yetkililer uyardı: Zorunlu olmadıkça kullanmayın!

ZORUNLU OLMADIKÇA YAYLA YOLUNU KULLANMAYIN

Öte yandan mağduriyet yaşanmaması için insanların zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER
#trabzon
#çaykara
#kar yağışı
#Mahsur Kalma
#Trabzon Büyükşehir Belediyesi
#Çayıroba Yaylası
#Arpaözü Mahallesi
#Yaşam
