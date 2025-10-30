Tramvay'da yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler durduruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sefer yapan "İpek Böceği" tramvayının elektrik sisteminde henüz belirlenemeyen bir arıza meydana geldi. Arızanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Durumu fark eden vatman, tramvayı durdurarak kapıları açtı ve yolcuların güvenli şekilde tahliyesini sağladı.

SEFERLER AKSADI



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, tramvayda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar da yaşandı.