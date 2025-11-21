Türkiye'de bahar havası kısa sürdü! Sağanak yağış geri dönüyor: Bu tarihe dikkat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıları bugün de etkisini gösterecek. Yazdan kalma günler yaşanırken, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel sağanak yağış uyarısı verildi. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan yapılan değerlendirmede, sağanak yağışın geri döneceği tarih de verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda pazar gününden itibaren yağışların geri döneceğini bildirdi. Pazar günü başlayacak olan yağışlar pazartesi gününde daha geniş bir alana yayılacak. Salı günü ise güneş yine yüzünü gösterecek.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu