Hava Durumu
19°
Türkiye'de bahar havası kısa sürdü! Sağanak yağış geri dönüyor: Bu tarihe dikkat

Kasım 21, 2025 07:37
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıları bugün de etkisini gösterecek. Yazdan kalma günler yaşanırken, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel sağanak yağış uyarısı verildi. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan yapılan değerlendirmede, sağanak yağışın geri döneceği tarih de verildi. 

2
sağanak yağış geliyor

SAĞANAK YAPIŞ GELİYOR 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda pazar gününden itibaren yağışların geri döneceğini bildirdi. Pazar günü başlayacak olan yağışlar pazartesi gününde daha geniş bir alana yayılacak. Salı günü ise güneş yine yüzünü gösterecek. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

