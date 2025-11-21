Türkiye'de bahar havası kısa sürdü! Sağanak yağış geri dönüyor: Bu tarihe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıları bugün de etkisini gösterecek. Yazdan kalma günler yaşanırken, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel sağanak yağış uyarısı verildi. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan yapılan değerlendirmede, sağanak yağışın geri döneceği tarih de verildi.