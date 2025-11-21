ABD'li telekomünikasyon devi Verizon: 13 binden fazla çalışanı işten çıkaracak

Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, çalışanlara gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve liderliği sürdürmek için şirketin değişmesi gerektiğini vurguladı. Schulman, mevcut mali yapının, müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirtti.

OPERASYONLAR BASİTLEŞTİRİLİYOR

Şirket operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasına başlanacağını, ayrıca dış kaynak kullanımı ve diğer dış iş gücü giderlerinin de önemli ölçüde azaltılacağını aktardı.

Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerdeki iş gücünü etkilediğine dikkat çekti.