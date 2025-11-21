Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

ABD'li telekomünikasyon devi Verizon: 13 binden fazla çalışanı işten çıkaracak

Küresel telekomünikasyon devi Verizon, şirketin mali yapısını güçlendirmek ve pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. İşte detaylar...

ABD'li telekomünikasyon devi Verizon: 13 binden fazla çalışanı işten çıkaracak
AA
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
05:29
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
05:29

Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, çalışanlara gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve liderliği sürdürmek için şirketin değişmesi gerektiğini vurguladı. Schulman, mevcut mali yapının, müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirtti.

ABD'li telekomünikasyon devi Verizon: 13 binden fazla çalışanı işten çıkaracak

OPERASYONLAR BASİTLEŞTİRİLİYOR

Şirket operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasına başlanacağını, ayrıca dış kaynak kullanımı ve diğer dış iş gücü giderlerinin de önemli ölçüde azaltılacağını aktardı.

ABD'li telekomünikasyon devi Verizon: 13 binden fazla çalışanı işten çıkaracak

Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerdeki iş gücünü etkilediğine dikkat çekti.

