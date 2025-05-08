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 | Bengü Sarıkuş

Özel yazışmalarını bilgisayardan yapan yandı! İşten çıkarılabilirsiniz

Gelişen teknolojiyle birlikte özel hayatı ve iş hayatı birbirine entegre olan çalışanlar, büyük zamanını geçirdiği iş yerinde özel yazışmalar ya da şahsi paylaşımlar yaparsa başı belaya girebilir. İş verenin ve çalışanın özel yazışmalar ve sosyal medya kullanımı hakkında hakları neler? Gazeteci Faruk Erdem detaylarıyla konuyu inceledi.

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Özel yazışmalarını bilgisayardan yapan yandı! İşten çıkarılabilirsiniz
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:03

Teknolojinin gelişmesiyle işler internet üzerinden yapılırken, işyeri ve özel hayat arasındaki sınırların belirlenmesi önem kazandı. Kişisel yazışmaların izinsiz okunması yasak olsa da, işyerine ait e-posta adresleri iş amaçlı kullanıldığından, işveren bu yazışmaları kontrol etme hakkına sahip. Sosyal medya paylaşımlarında ise işyeri güvenliğini tehlikeye atacak içerikler, işten çıkarılmaya yol açabilir.

Özel yazışmalarını bilgisayardan yapan yandı! İşten çıkarılabilirsiniz

Kişisel adreslerimizde özel yazışmalarımızı yapabiliriz ve bunun izlenmesi okunması bizim isteğimiz dışında olamaz. Ama bu mailleri açtığımız bilgisayar ile servis sağlayıcı iş yerine aitse gizlilik tehlikeye düşebilir.

Faruk Erdem, sadece işyeri için kullanılan e-mail adreslerindeki yazışmaları işverenin ya da yetki verdiği kişilerin okuması, özel hayatın gizliliğini bozmadığını ancak işverenin önceden çalışanı bilgilendirmesi gerektiğini belirtiyor. 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı da bu e-maillerin işveren tarafından okunabileceğini hükme bağlıyor.

Özel yazışmalarını bilgisayardan yapan yandı! İşten çıkarılabilirsiniz

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILABİLİRSİNİZ

İşyeri e-mailini özel yazışmalarda kullanmak tek başına atılma sebebi sayılmasa da bunun sonuçları, tazminatsız çıkartılmaya giden süreci başlatabiliyor. Ayrıca Yargıtay emsal kararlarına bakılırsa çalışanın iş saatinde sosyal medya kullanması da işten çıkarma sürecine götürebiliyor.

Çalışanın kimliği iş yeri ile bağdaştırıldığından paylaşım işyerini de ilgilendirdiği için yine çalışanın paylaşımlarının içeriklerinin de işveren için önemli olduğunu ifade eden Erdem, paylaşımda şirket aleyhine bir risk ortaya çıkıyorsa İşveren uğradığı zararı da tazmin etme hakkı olduğunu açıkladı.

Özel yazışmalarını bilgisayardan yapan yandı! İşten çıkarılabilirsiniz

İŞ SAATİNDE YAPILAN PAYLAŞIM DELİL OLARAK KULLANILIR

Kişilerin yaptığı fotoğraflı ya da fotoğrafsız yer paylaşımların, iş saatinde ne yaptıkları ile ilgili delil olarak kullanılabileceğini söyleyen Erdem, "Örneğin hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmeyen birisi arkadaşlarıyla fotoğraf paylaşırsa bu işten çıkarma için delil oluşturabilir." dedi.

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