Starbucks küçülmeye gidiyor: İşten çıkarmalar başlıyor

18 Ocak 2025 02:09 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 02:18

ABD’li kahve devi Starbucks, yeniden yapılandırma planı çerçevesinde kurumsal ekiplerinde küçülmeye gideceğini açıkladı. Baristaların etkilenip etkilenmeyeceği sorusu da karşılık buldu.

İşten çıkarma furyası sürüyor! Bir dev firma daha küçülmeye gitti, yüzlerce çalışanı kovdu

İşten çıkarma furyası sürüyor! Bir dev firma daha küçülmeye gitti, yüzlerce çalışanı kovdu

ABD’li kahve zinciri Starbucks​, şirketi yeniden yapılandırma planı kapsamında kurumsal ekiplerinde küçülmeye gideceğini, ancak mağaza çalışanlarının bu süreçten etkilenmeyeceğini açıkladı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gönderdiği bildiride, Üst Yönetici (CEO) Brian Niccol’un bu yöndeki mesajını paylaştı.

Niccol, mesajında, geçen yıl eylül ayında başlattıkları şirketi canlandırma planının devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmalarda kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını ifade etti. İlk olarak ABD ve Kanada şubelerine odaklanan çalışmaların, ilerleyen süreçte küresel operasyonları dönüştürmeyi amaçladığını vurguladı.

"DAHA HIZLI HAREKET ETMEK İÇİN KÜÇÜLME GEREKİYOR"

Niccol, kurumsal destek ekiplerinin organizasyonu ve çalışma yöntemlerinde anlamlı değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, daha hızlı ve verimli çalışmak adına bazı pozisyonların kaldırılacağını açıkladı. "Tüm çalışmalarımızın net bir sahibi olduğundan ve kimin karar verebileceğinden emin olmalıyız. Bu, hedeflere ulaşmamızı hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Niccol, değişikliklerin yalnızca kurumsal destek ekiplerini kapsayacağını ve mağaza çalışanlarını etkilemeyeceğini vurguladı. "Bu süreç mağaza içi ekiplerimizi veya mağaza saatlerine yaptığımız yatırımları etkilemeyecek." diyen Niccol, detayların mart ayı başında açıklanacağını duyurdu.