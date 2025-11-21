Manchester City efsanesi Brezilyalı Fernandinho futbola veda etti

Kariyerinde Manchester City ve Shakhtar Donetsk gibi kulüplerin efsaneleri arasına giren oyuncu, emeklilik kararının nedenini fiziksel yorgunluk ve motivasyon eksikliği olarak gösterdi.

Brezilya basınına konuşan Fernandinho, kararını şu sözlerle açıkladı: "Artık yoruldum. Bugün 30 dakika kadar koştum ve bitkin hissettim. Futbolda beni motive edecek hiçbir şey kalmadı. Elimden gelen her şeyi başardım. Şimdi ailemle vakit geçirme zamanı."

EFSANE KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Fernandinho, özellikle İngiliz devi Manchester City'de gösterdiği performansla hafızalara kazındı. Brezilyalı oyuncu, kariyerinde sayısız şampiyonluk yaşadı:

Manchester City: 5 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası.

5 Premier Lig, 6 İngiltere Lig Kupası. Shakhtar Donetsk: 6 Ukrayna ligi, 4 Ukrayna Kupası ve 1 UEFA Kupası.

Son olarak ülkesinde Athletico Paranaense forması giyen Fernandinho, Brezilya Milli Takımı'nda da 53 maçta görev yaptı.