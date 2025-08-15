Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi’nin eski yazarlarından Figen Batur hayatını kaybetti. Ünlü yazarın ölüm haberini gazeteci Ertuğrul Özkök duygusal bir mesajla duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:56

Yazar Figen Batur, hayatını kaybetti. Batur'un vefat haberini, yakın arkadaşı Ertuğrul Özkök sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ÖZKÖKTEN DUYGUSAL MESAJ

Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Figen Batur'u " kızı" olarak anarak, onun hayatı güzelleştirme yeteneğine vurgu yaptı. Özkök, Batur'un Ankara'daki evinin 1980'li yıllarda dönemin önemli edebiyat ve insanlarının buluşma noktası olduğunu anlattı. Yusuf Atılgan, Oruç Aruoba, Bilge Karasu, Selim İleri gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok yazar ve sanatçının bu evden geçtiğini belirtti.

Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti

Paylaşımında Batur'un "Ankara'nın gizli entelektüeli" olduğunu ifade eden Özkök, "Hayatı güzel yaşamanın, güzel yaşatmanın zarif simyacısıydı" diyerek onu tanımladı. Batur'un 'teki seyahat yazılarının "birer başeser" olduğunu belirten Özkök, Batur'un dokunduğu her yeri bir "hayat vahası" haline getirdiğini ve "bir dönem Türkiyesi'nin büyük kadınlarından" olduğunu vurguladı. Ertuğrul Özkök, "Sen istesen de biz bırakmayız" sözleriyle Batur'a veda etti.

FİGEN BATUR KİMDİR?

Figen Batur, yalnızca gazeteci kimliğiyle değil, kültür-sanat dünyasındaki derin bağlarıyla da tanınıyordu. Bir dönem edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Enis Batur ile evliydi ve bu evlilikten Sarp Batur adında bir oğlu oldu.

ETİKETLER
#gazeteci
#sanat
#hürriyet
#Ankara
#Figen Batur
#Ertuğrul Özkök
#Edebiyat
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.