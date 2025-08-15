Ünlü yazar Figen Batur hayatını kaybetti

Yazar Figen Batur, hayatını kaybetti. Batur'un vefat haberini, yakın arkadaşı gazeteci Ertuğrul Özkök sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ÖZKÖKTEN DUYGUSAL MESAJ

Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, Figen Batur'u "Ankara kızı" olarak anarak, onun hayatı güzelleştirme yeteneğine vurgu yaptı. Özkök, Batur'un Ankara'daki evinin 1980'li yıllarda dönemin önemli edebiyat ve sanat insanlarının buluşma noktası olduğunu anlattı. Yusuf Atılgan, Oruç Aruoba, Bilge Karasu, Selim İleri gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok yazar ve sanatçının bu evden geçtiğini belirtti.

Paylaşımında Batur'un "Ankara'nın gizli entelektüeli" olduğunu ifade eden Özkök, "Hayatı güzel yaşamanın, güzel yaşatmanın zarif simyacısıydı" diyerek onu tanımladı. Batur'un Hürriyet'teki seyahat yazılarının "birer başeser" olduğunu belirten Özkök, Batur'un dokunduğu her yeri bir "hayat vahası" haline getirdiğini ve "bir dönem Türkiyesi'nin büyük kadınlarından" olduğunu vurguladı. Ertuğrul Özkök, "Sen istesen de biz bırakmayız" sözleriyle Batur'a veda etti.

FİGEN BATUR KİMDİR?

Figen Batur, yalnızca gazeteci kimliğiyle değil, kültür-sanat dünyasındaki derin bağlarıyla da tanınıyordu. Bir dönem edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Enis Batur ile evliydi ve bu evlilikten Sarp Batur adında bir oğlu oldu.