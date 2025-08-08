Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | İrem Şenel

Vatandaş isyanda! Kanalizasyon kabusu bitmiyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde kanalizasyon tıkanıklığı yüzünden sokaklar pis suyla doldu, koku evlere kadar ulaştı. Mahalleli evinin camını açamaz duruma geldi. Vatandaşlar maskesiz dışarı çıkamazken henüz yetkililerden çözüm gelmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 13:17

'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaklaşık iki yıl önce tıkanınca sokağa pis su taşmaya başladı. Bu nedenle pis koku yayılınca mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresine başvuru yaptı. Ekipler gelip sızıntıya müdahale etti ancak buna rağmen kanalizasyon tıkanıklığının önüne geçilemediği için sokağa pis su sızıntısı devam etti.

Vatandaş isyanda! Kanalizasyon kabusu bitmiyor

2 YILDIR DEVAM EDİYOR

Mahalle sakinleri de bu nedenle birçok kez ASKİ'yi aramasına rağmen 2 yıldır sızıntıya ve pis kokuya çare bulunamadı. Bu sebeple mahalle sakinleri sokağa pandemi dönemi gibi maskesiz çıkamıyor.

Vatandaş isyanda! Kanalizasyon kabusu bitmiyor

YETKİLİLER İLGİLENMİYOR


Vatandaşlardan Eral Aydın, maskeyi kanalizasyon nedeniyle taktıklarını belirterek, "Bu kokular yüzünden artık sokağa girmek istemiyoruz. Burada kanalizasyon tıkanmış. Artık kendimizden vazgeçtik. Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Onlarca kez belediyeyi aradık ama sonuç yok. Bu sıcakta camları da kapatıyoruz. Bu nedenle artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.
Bölge sakini Metin Eser ise, "Uzun zamandır burası böyle. Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Bu sorun için muhtara bile ulaşamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" diye konuştu.

Vatandaş isyanda! Kanalizasyon kabusu bitmiyor

KOKUDAN DOLAYI KAPI VE PENCERELERİ AÇAMIYORUZ


Vatandaşlardan Tuğba Eser de koku nedeniyle kapı ve pencereleri açamadıklarını belirterek şöyle devam etti:
"2 yılı aşkın süredir bu sorunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sular artık evin içine girecek. Çocuklar bir bakkala dahi gidemiyor. Özellikle koku nedeniyle hiç duramıyoruz. Kokudan dolayı kapı ve pencereleri hiç açamıyoruz. Bu mahalle biraz terk edilmiş. Yetkili yerlere ilettik, ancak ilgilenen olmadı. Mahalleli olarak temizlik yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yapabiliriz?"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ham kanalizasyon taşıyan mavna gemisi aniden patladı! Bir adam nehre uçtu, hayatını kaybetti
6 evi kanalizasyon suyu bastı
ETİKETLER
#adana
#kanalizasyon
#aşkın gücü
#Su Sızıntısı
#Kokusuzlaşma
#Mahalle Sorunları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.