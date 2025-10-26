Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yapraklar sararıyorsa tehlike çanları çalıyor! Bitkilerinizi anında kurtaracak o gizli yöntemler ortaya çıktı

Ekim 26, 2025 13:00
1
Yapraklar sararıyorsa tehlike çanları çalıyor! Bitkilerinizi anında kurtaracak o gizli yöntemler ortaya çıktı

Evinizi canlandıran o yemyeşil bitkilerin yaprakları aniden sararmaya başladıysa, bu sadece bir estetik sorun değil, bitkinizin hayatî tehlikede olduğunun bir işareti olabilir. Yanlış sulamadan, besin eksikliğine, hatta gizli zararlılara kadar, sararmanın ardındaki asıl nedenleri ve bitkilerinizi dakikalar içinde yeniden canlandıracak o basit müdahale yöntemlerini mercek altına alıyoruz.

2
Besin Eksiklikleri

Besin Eksiklikleri: Bitkinin topraktan yeterli mineral alamaması, kloroza neden olur. En sık rastlanan eksiklikler şunlardır:

  • Azot (N): En yaygın eksikliktir. Bitkinin genel sararmasına, özellikle eski yapraklarda görülür. Azot, klorofilin temel yapı taşıdır.
  • Demir (Fe) ve Magnezyum (Mg): Bu minerallerin eksikliği, genellikle bitkinin yeni çıkan genç yapraklarının sararmasına (damarlar yeşil kalır) neden olur.

3
Paslı Çiviler

Demir Takviyesi İçin Paslı Çiviler veya Çay: Demir eksikliği, özellikle yeni yaprakların sararmasına neden olur. Bu durumu çözmek için, temizlenmiş birkaç paslı çiviyi bitkinin toprağına saplamak veya saksı altına yerleştirmek, demirin yavaş yavaş toprağa karışmasını sağlayabilir. Daha nazik bir yöntem olarak, demlediğiniz ve soğuttuğunuz siyah çayın suyunu da bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Çay, demir içeriğiyle bitkiyi besler.

4
Doğal Gübre

Doğal Gübre: Magnezyum Takviyesi İçin Epsom Tuzu: Eğer sararma, magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyorsa (genellikle damarların yeşil, yaprak yüzeyinin sarı olmasıyla anlaşılır), Epsom tuzu (magnezyum sülfat) mucizevi bir çözüm sunar. Bir litre suya bir çay kaşığı Epsom tuzu karıştırın ve bu karışımla bitkinizi sulayın. Magnezyum takviyesi, klorofil üretimini hızla destekleyerek yaprakların yeniden yeşillenmesine yardımcı olacaktır.

5
Hastalıklar

Hastalıklar ve Zararlılar: Örnek olarak, yaprak altlarında örümcek ağı benzeri yapılar bırakan örümcek akarları veya bitki özsuyunu emen yaprak bitleri gibi zararlılar da bitkiyi strese sokarak sararmasına neden olabilir.

6
Işık

Işık ve Konumlandırma Kontrolü: Bitkinizin sararması, bazen çok fazla veya çok az ışık almasından kaynaklanır. Koyu, eski yapraklar sararıyorsa bu, bitkinin yeterli ışık alamadığı anlamına gelebilir; bitkinizi pencereye daha yakına taşıyın. Yeni yapraklar sararıyorsa ve uçları yanıyorsa, bu durum bitkinin doğrudan ve çok yoğun güneş ışığına maruz kaldığını gösterebilir; bitkinizi daha gölgeli bir konuma alın.

7
Sirkeli Su

Zararlı Mücadelesi: Sirkeli Su Karışımı: Yaprakların altında küçük noktalar veya ağlar görüyorsanız, bu durum zararlıların işi olabilir. Bir sprey şişesine su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ile beyaz sirke karıştırın. Bu karışımı, bitkinin yaprak altlarına ve üstlerine nazikçe püskürtün. Deterjan, zararlıların yüzeyden kaymasını sağlarken, sirke hafif bir dezenfektan görevi görür.

8
Sulama

Yanlış Sulama (Aşırı veya Yetersiz Su): Yaprak sararmasının en yaygın nedenidir. Aşırı sulama, köklerin havasız kalmasına ve çürümesine (kök çürüklüğü) yol açar. Çürüyen kökler su ve besin alamadığı için yapraklar sararır. Yetersiz sulama ise, bitkinin hayatta kalmak için enerjiyi yaşlı yapraklardan çekmesine neden olur ve bu da yaprakların sararmasına yol açar.

9
Sulama

Sulama Sırrı: Kökleri Kontrol Edin ve Nemi Dengeleyin: Bitkinizi kurtarmanın ilk adımı doğru sulamadır. Sararmanın aşırı sulamadan kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, bitkinizi saksıdan çıkarıp köklerini kontrol edin. Kökler yumuşak ve kahverengiyse, kök çürümüş demektir. Bu durumda çürüyen kısımları kesip, bitkiyi kuru ve yeni bir toprağa dikin. Eğer sararma yetersiz sulamadan kaynaklanıyorsa, bitkiyi saksısıyla birlikte su dolu bir kaba koyun ve toprağın suyu almasına izin verin.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.