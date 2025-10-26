Yapraklar sararıyorsa tehlike çanları çalıyor! Bitkilerinizi anında kurtaracak o gizli yöntemler ortaya çıktı

Demir Takviyesi İçin Paslı Çiviler veya Çay: Demir eksikliği, özellikle yeni yaprakların sararmasına neden olur. Bu durumu çözmek için, temizlenmiş birkaç paslı çiviyi bitkinin toprağına saplamak veya saksı altına yerleştirmek, demirin yavaş yavaş toprağa karışmasını sağlayabilir. Daha nazik bir yöntem olarak, demlediğiniz ve soğuttuğunuz siyah çayın suyunu da bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Çay, demir içeriğiyle bitkiyi besler.