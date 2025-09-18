Menü Kapat
23°
Yaramazlığı altınlardan etti: 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı

Eskişehir'de 6 yaşındaki bir çocuk, evde bulunan altın dolu kutuyu pencereden aşağı attı. Anne ve baba olayı büyük bir şaşkınlıkla karşılarken sokaktan geçen bir kadın, kutuyu alıp kayıplara karıştı.

Yaramazlığı altınlardan etti: 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
09:46
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
09:46

'de yaşayan 3 babası 35 yaşındaki Adem Arslan'ın başına geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay geldi. Ailenin en küçük ferdi 6 yaşındaki M.H.A. içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyu camdan aşağıya attı.

Yaramazlığı altınlardan etti: 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı

"DIŞARI ATTIM" CEVABINI DUYUNCA ŞOKE OLDULAR

Bir süre sonra kutunun olmadığını fark eden Adem Arslan ve eşi çocuğundan "Dışarı attım" cevabı duyunca neye uğradığını şaşırdı. duydu. Kutuyu almak için büyük oğullarını yollayan aile, kutunun kaldırım üzerinden bir anda kaybolduğunu gördü.

Yaramazlığı altınlardan etti: 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı

BİR KADIN ALTIN DOLU KUTUYU ALIP GİTTİ

Yaşanan olayı polise bildiren Arslan, güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadını altın dolu kutuyu aldığını ve oradan uzaklaştığını gördü.

YATIRIMI AMELİYAT OLACAK AKRABASI İÇİN BİRİKTİRMİŞ

Kazandığı parayla araba almak için yaptığı yatırımla yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasına Arslan, yardım etmeye hazırlandığını belirtti. Altınları alan şahsa seslenen Arslan, birikimini geri getirmesini rica etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaramazlığı altınlardan etti: 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı

"ONU DA BUGÜNE DEK ZAR ZOR KAZANDIK"

Olay ilgili konuşan Adem Arslan, "Pazar günü saat 12.37'de biz kameradan fark ettik. Biz köyden yeni gelmiştik ve daha içerideki eşyalarımızı düzeltmemiştik. Altınlar dolapta kutunun içindeydi. Sonrasında hanım yatağın altına koymak isterken o fark etmeden çocuk nasıl aldıysa. Çocuktur sonuçta. Kutuyu elleriyle sallıyor, bantlı olduğu için açamıyor. Ardından, camdan aşağıya çöpe diye atıyor ama kutu yola düşüyor. Annesine bu durumu söylüyor. Hanım da kutu aşağıdadır diye diğer çocuğu aşağıya gönderiyor. Çocuk bakıyor, bulamıyor. Hanım da aşağıya iniyor, bulamıyor. Biz kameradan baktık. Kucağında kız çocuğu olan bir kadın var. Kızı yere indirip ayağıyla kutuyu tekmeliyor. Ses duyunca eline alıp kutuyu açıyor, içindeki altınları görünce çantasına atıp gidiyor. Başka bir kameradan da baktık, yüzü net şekilde gözüküyor. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından alındı, bize vermediler. Şimdi haber bekliyoruz. Gören veya duyan olursa Allah rızası için bize bilgi verirlerse seviniriz. Sonuçta biz kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum, işçiyim. Daha öncesinde fabrikada çalışıyordum. 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da bugüne dek zar zor kazandık. Belki araba veya başka bir şey alırız diye düşündük ama o da nasip olmadı, gitti" dedi.

