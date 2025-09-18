Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Emekliler bu ilçelere akın akın gidiyor: Şehir hayatından kaçıp oraya yerleşiyorlar!

Türkiye’de emekliler, kalabalık ve yoğun yaşam temposuna sahip büyükşehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve huzurlu bölgelere yöneliyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, emeklilerin en çok tercih ettiği üç ilçeyi öne çıkardı. İşte detaylar…

Son dönemde özellikle kıyı kesimlerinde emeklilerin artan ilgisi dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri, denizle iç içe yaşam imkânı ve sakin atmosferiyle öne çıkan bazı ilçeler, adeta göçün yeni odak noktaları haline geldi. Özellikle ’in ve ilçeleri ile Aydın’ın gözde turizm merkezi , emeklilerin en çok yerleşmek istediği bölgeler arasında öne çıkıyor.

URLA

İzmir’in güneyinde bulunan Urla, tarihi mirası ve doğal zenginlikleriyle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Sessiz ve sakin yaşamıyla emeklilerin gözdesi haline gelen ilçe, özellikle deniz manzaralı evleriyle kendisine aşık ediyor. Büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için Urla, huzurun adresi diyebiliriz.

Emekliler bu ilçelere akın akın gidiyor: Şehir hayatından kaçıp oraya yerleşiyorlar!

SEFERİHİSAR

Türkiye’nin ilk “Cittaslow” unvanlı ilçesi Seferihisar, yavaş yaşam felsefesi ve organik tarıma dayalı yapısıyla dikkat çekiyor. Gürültü ve kalabalıktan uzak, doğayla uyumlu bir yaşam arayışında olan emekliler, bu özellikleri nedeniyle Seferihisar’a yöneliyor.

Emekliler bu ilçelere akın akın gidiyor: Şehir hayatından kaçıp oraya yerleşiyorlar!

KUŞADASI

Aydın’ın en popüler ilçelerinden Kuşadası ise hem tarihi değerleri hem de gelişmiş turizm olanaklarıyla öne çıkıyor. Kültürel etkinlikler, sosyal yaşam ve deniz turizmi sayesinde emeklilere hem huzurlu hem de hareketli bir yaşam fırsatı sunuyor.

GAYRİMENKULDE HAREKETLİLİK ARTIYOR

Emeklilerin yoğun talebi, bu üç ilçedeki piyasasını da hareketlendirdi. Konut fiyatlarında yükseliş yaşanırken, ekonomik ve sosyal yaşamda da belirgin değişimler görülüyor. Uzmanlara göre bu trendin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

