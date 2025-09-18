FED’in faiz indirimi Bitcoin’i uçurdu: 1 ayın zirvesi görüldü!

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitmesinin ardından kripto para piyasalarında hareketlilik gözlendi. Dün 116 bin 480 dolardan kapanan Bitcoin (BTC), bu sabah 117 bin 800 doları görerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Piyasa analistleri, 116 bin 800 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yükselişin 120 bin dolara doğru devam edebileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre FED’in önümüzdeki iki toplantıda da faiz indirimi sinyali vermesi, doların zayıflayacağı beklentisini artırarak kripto varlıklara destek sağlıyor.

YATIRIMCI İLGİSİ GÜÇLENİYOR

Son günlerde piyasaya yönelen talep de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Haftanın ilk üç gününde Bitcoin’e yaklaşık 350 milyon dolarlık giriş oldu. Ayrıca kurumsal alımların da yeniden ivme kazandığı görülüyor. ABD merkezli yatırım şirketi Strategy, geçtiğimiz hafta 525 adet Bitcoin alarak rezervini 638 bin 985 BTC’ye yükseltti. Next Technology ise Bitcoin yatırımlarını büyütmek amacıyla 500 milyon dolarlık hisse satışı planını açıkladı.