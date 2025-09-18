Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

FED'in faiz indirimi Bitcoin'i uçurdu: 1 ayın zirvesi görüldü!

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi kararı, kripto paralarda yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Dün günü 116 bin 480 dolardan kapatan Bitcoin (BTC), bugün 117 bin 800 doların üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
09:24
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
09:24

ABD Merkez Bankası’nın () faiz indirimine gitmesinin ardından piyasalarında hareketlilik gözlendi. Dün 116 bin 480 dolardan kapanan (BTC), bu sabah 117 bin 800 doları görerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FED’in faiz indirimi Bitcoin’i uçurdu: 1 ayın zirvesi görüldü!

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Piyasa analistleri, 116 bin 800 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yükselişin 120 bin dolara doğru devam edebileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre FED’in önümüzdeki iki toplantıda da sinyali vermesi, doların zayıflayacağı beklentisini artırarak kripto varlıklara destek sağlıyor.

FED’in faiz indirimi Bitcoin’i uçurdu: 1 ayın zirvesi görüldü!

YATIRIMCI İLGİSİ GÜÇLENİYOR

Son günlerde piyasaya yönelen talep de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Haftanın ilk üç gününde Bitcoin’e yaklaşık 350 milyon dolarlık giriş oldu. Ayrıca kurumsal alımların da yeniden ivme kazandığı görülüyor. ABD merkezli şirketi Strategy, geçtiğimiz hafta 525 adet Bitcoin alarak rezervini 638 bin 985 BTC’ye yükseltti. Next Technology ise Bitcoin yatırımlarını büyütmek amacıyla 500 milyon dolarlık hisse satışı planını açıkladı.

Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi
Tapu sahipleri için kritik uyarı: Bu 7 maddeye dikkat etmezseniz haklarınız gidebilir!
