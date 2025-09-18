Pelin Karaca'yı katleden caninin cezası belli oldu! Karar sonrası annenin ağıtları yürekleri dağladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl kan donduran bir olay yaşanmıştı... Ailenin 3 haftadır aradığı, yerel basına kayıp ilanı verdiği 21 yaşındaki Pelin Karaca’nın cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Karaca’nın cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan erkek arkadaşı Ali Uysal, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

PELİN'İN KATİLİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Pelin Karaca'nın katili Ali Uysal, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Pelin'in ailesi, adaletin yerini bulduğunu belirterek buruk bir teselli yaşadı.

"KIZIMIN KANI YERDE KALMADI"

Mahkeme çıkışında baba Nuh Karaca, "Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı. O gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu bizim acımıza teselli oldu" dedi.

KIZININ FOTOĞRAFINI ÖPÜP AĞITLAR YAKTI

Anne Bihal Karaca ise gözyaşları içinde kızının fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Anne Karaca, "Pelin'im, anneciğim, ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, ‘kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

ERDOĞAN AİLEYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan dava sürecinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Karaca ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla görüşerek aileye başsağlığı dilemiş, "Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.