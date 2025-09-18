Yaşlı adamın acı sonu! Serinlemek için girdi, cansız bedeni çıkarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı. 74 yaşındaki Kani Özdemir, serinlemek için denize girdi. Bir süre geçtikten sonra suda çırpınmaya başlayan Özdemir, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Özdemir’in denizde çırpındığını gören ve yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu cankurtaran ve sağlık ekiplerine bildirdi. Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan Özdemir’e suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine Sevgi Plajı’na gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kani Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.