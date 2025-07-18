Yaşam kalitesi en iyi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede yeri

Günümüzde fazla çalışma saatleri ve tempo sebebiyle yaşam ile iş arasında sağlıklı bir denge kurmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ülkelere göre kaliteli yaşam, çalışma saatleri ve üretkenlik her sene değişiyor. Ücretli izin, doğum yardımı, asgari ücret, sağlık hizmeti, güvenlik ve mutluluk gibi ölçütlere göre 20 ülke öne çıktı.

YENİ ZELANDA VE İRLANDA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Yeni Zelanda, 100 üzerinden 86,9'luk endeks puanıyla listenin başında yer alıyor ve 32 gün yasal yıllık izin ve 26 hafta tam ücretli doğum izni sunuyor. İrlanda ise evrensel sağlık hizmeti ve yüksek asgari ücret gibi benzer cömert sosyal haklar sunuyor. OECD'ye göre, güçlü sosyal korumalara sahip ülkeler genellikle daha yüksek çalışan memnuniyeti ve ruh sağlığı sonuçları bildiriyor.

KUZEY AVRUPA'DA UZUN SÜRELİ İZİNLER SUNULUYOR

Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri, uzun ücretli izin ve evrensel sağlık hizmetleri sayesinde üst sıralarda yer alıyor. Norveç, özellikle 49 haftaya kadar %100 ücretli doğum izni sağlıyor.

Remote.com'da yer alan detaylarda evrensel sağlık hizmeti ve daha yüksek asgari ücrete sahip ülkeler genellikle endekste daha iyi performans gösteriyor. Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık, evrensel sistemler ve rekabetçi ücretler sunuyor, ancak doğum desteği konusunda farklılık gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN DURUMU

Türkiye'nin listede üst sıralarda olmaması şaşırttı. Türkiye'de son zamanlarda doğum öncesi izin 8 hafta, doğum sonrası izin 8 hafta olmak şeklinde düzenlemeler yapıldı. Doğum öncesi 5 hafta izin doktor raporuyla belgelemek şartıyla doğum sonrasına eklenebiliyor. Ayrıca 'kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı' gibi düzenlemeler yapılıyor.

Araştırma; sağlık, eğitim, güvenlik, çevre kalitesi ve ekonomik istikrar gibi birçok kriteri değerlendirerek şehirleri ve ülkeleri sıralıyor. 2024 yılında Türkiye’den İstanbul 134'üncü, Ankara ise 138'inci sırada yer alarak önceki yıllara benzer konumlarını korudu.

Ülkelerin 2025'te İş-Yaşam Dengesi açısından kıyaslamaları belli oldu. İşte o liste:

ÜLKE VE PUAN - YILLIK İZİN VE ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ

Yeni Zelanda - 86.9 32 - 26 hafta, %100 ödeme

İrlanda - 81.2 30 - 26 hafta, %70 ödeme

Belçika - 75.9 30 - 15 hafta, %75 ödeme

Almanya - 74.7 30 - 14 hafta, %100 ödeme

Norveç - 74.2 35 - 49 hafta, %100 ödeme

Danimarka - 73.8 35 - 18 hafta, %100 ödeme

Kanada - 73.5 17 - 18 hafta, %55 ödeme

Avustralya - 72.1 30 - 12 hafta, asgari ücret

İspanya - 71.9 36 - 16 hafta, %100 ödeme

Finlandiya - 70.9 36 - 15 hafta, %80 ödeme

İngiltere - 69.7 28 - 39 hafta, %100 ödeme

Hollanda - 69.0 28 - 16 hafta, %100 ödeme

Listenin devamı şu şekilde:

Portekiz - 68.7 31 - 6 hafta, %100 ödeme

Arjantin - 68.4 29 - 12,6 hafta, %100 ödeme

Avusturya - 68.0 38 - 16 hafta, %100 ödeme

Fransa - 67.6 36 - 16 hafta, %100 ödeme

Polonya - 65.3 33 - 20 hafta, %100 ödeme

Macaristan - 63.4 33 - 24 hafta, %100 ödeme

Çek Cum. - 63.1 33 - 28 hafta, %70 ödeme

İsveç - 62.9 34 - 14 hafta, %75 ödeme