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 | Murat Makas

Yaşam kalitesi en iyi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede yeri

Dünyada 2025'te iş-yaşam dengesi açısından en iyi ülkeler belli oldu. Araştırmada fazla çalışma saatleri, doğum izinleri ve yıllık izin gibi haklar incelendi. Ayrıca sağlık hakları üzerinde çalışmalar da yapıldı. İşte en iyi yaşam kalitesine sahip ülkeler...

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Yaşam kalitesi en iyi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede yeri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:20

Günümüzde fazla ve tempo sebebiyle yaşam ile iş arasında sağlıklı bir denge kurmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ülkelere göre kaliteli yaşam, çalışma saatleri ve üretkenlik her sene değişiyor. Ücretli izin, doğum yardımı, asgari ücret, , güvenlik ve mutluluk gibi ölçütlere göre 20 ülke öne çıktı.

Yaşam kalitesi en iyi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede yeri

YENİ ZELANDA VE İRLANDA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Yeni Zelanda, 100 üzerinden 86,9'luk endeks puanıyla listenin başında yer alıyor ve 32 gün yasal yıllık izin ve 26 hafta tam ücretli doğum izni sunuyor. İrlanda ise evrensel sağlık hizmeti ve yüksek asgari ücret gibi benzer cömert sosyal haklar sunuyor. OECD'ye göre, güçlü sosyal korumalara sahip ülkeler genellikle daha yüksek çalışan memnuniyeti ve ruh sağlığı sonuçları bildiriyor.

Yaşam kalitesi en iyi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede yeri

KUZEY AVRUPA'DA UZUN SÜRELİ İZİNLER SUNULUYOR

Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri, uzun ücretli izin ve evrensel sağlık hizmetleri sayesinde üst sıralarda yer alıyor. Norveç, özellikle 49 haftaya kadar %100 ücretli doğum izni sağlıyor.

Yaşam kalitesi en iyi olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede yeri

Remote.com'da yer alan detaylarda evrensel sağlık hizmeti ve daha yüksek asgari ücrete sahip ülkeler genellikle endekste daha iyi performans gösteriyor. Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık, evrensel sistemler ve rekabetçi ücretler sunuyor, ancak doğum desteği konusunda farklılık gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN DURUMU

Türkiye'nin listede üst sıralarda olmaması şaşırttı. Türkiye'de son zamanlarda doğum öncesi izin 8 hafta, doğum sonrası izin 8 hafta olmak şeklinde düzenlemeler yapıldı. Doğum öncesi 5 hafta izin doktor raporuyla belgelemek şartıyla doğum sonrasına eklenebiliyor. Ayrıca 'kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı' gibi düzenlemeler yapılıyor.

Araştırma; sağlık, eğitim, güvenlik, çevre kalitesi ve ekonomik istikrar gibi birçok kriteri değerlendirerek şehirleri ve ülkeleri sıralıyor. 2024 yılında Türkiye’den İstanbul 134'üncü, Ankara ise 138'inci sırada yer alarak önceki yıllara benzer konumlarını korudu.

Ülkelerin 2025'te İş-Yaşam Dengesi açısından kıyaslamaları belli oldu. İşte o liste:

ÜLKE VE PUAN - YILLIK İZİN VE ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ

Yeni Zelanda - 86.9 32 - 26 hafta, %100 ödeme
İrlanda - 81.2 30 - 26 hafta, %70 ödeme
Belçika - 75.9 30 - 15 hafta, %75 ödeme
Almanya - 74.7 30 - 14 hafta, %100 ödeme
Norveç - 74.2 35 - 49 hafta, %100 ödeme
Danimarka - 73.8 35 - 18 hafta, %100 ödeme
Kanada - 73.5 17 - 18 hafta, %55 ödeme
Avustralya - 72.1 30 - 12 hafta, asgari ücret
İspanya - 71.9 36 - 16 hafta, %100 ödeme
Finlandiya - 70.9 36 - 15 hafta, %80 ödeme
İngiltere - 69.7 28 - 39 hafta, %100 ödeme
Hollanda - 69.0 28 - 16 hafta, %100 ödeme

Listenin devamı şu şekilde:

Portekiz - 68.7 31 - 6 hafta, %100 ödeme
Arjantin - 68.4 29 - 12,6 hafta, %100 ödeme
Avusturya - 68.0 38 - 16 hafta, %100 ödeme
Fransa - 67.6 36 - 16 hafta, %100 ödeme
Polonya - 65.3 33 - 20 hafta, %100 ödeme
Macaristan - 63.4 33 - 24 hafta, %100 ödeme
Çek Cum. - 63.1 33 - 28 hafta, %70 ödeme
İsveç - 62.9 34 - 14 hafta, %75 ödeme

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ETİKETLER
#çalışma saatleri
#sağlık hizmeti
#Iş-yaşam Dengesizliği
#Yasal Izin
#Doğum Izni
#Sosyal Haklar
#Ülkeler Sıralaması
#Yaşam
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