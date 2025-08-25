Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yazlığa giden aile dehşeti yaşadı! Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Yılmaz ailesi yaz tatilini geçirmek için Yalova'da bulunan yazlıklarına gitti. Aile yazlıklarına gittiğinde adeta dehşeti yaşadı. Apartman yöneticisi ile aidat konusunda sorun yaşayan aile, yöneticinin oğlu, damadı ve birkaç kişi tarafından korkunç şekilde darp edildi. Aldıkları darbelerle yaralanan aile üyeleri saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.

Yazlığa giden aile dehşeti yaşadı! Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular
25.08.2025
08:28
25.08.2025
09:04

İstanbul Kağıthane'de yaşayan İbrahim Yılmaz ve eşi Zamire Yılmaz, yazın vakit geçirmek için 2014 yılında Çınarcık Mahallesi'nden bir daire satın aldı. O günden bu yana apartman yöneticisinin sürekli aidatı bahane ederek fahiş ücretler istediğini söyleyen aile, son yapılan toplantının ardından yöneticiye bina giderlerini sorunca dehşeti yaşadı.

Yazlığa giden aile dehşeti yaşadı! Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular

ACIMASIZCA DARP EDİLDİLER

İddiaya göre, toplantı esnasında yöneticinin damadının küfür ve hakaretlerine maruz kalan İbrahim Yılmaz, toplantıdan dışarı çıkarılmasının ardından yöneticinin oğlu ve damadı tarafından demir sopalarla acımasızca dövüldü.

Yazlığa giden aile dehşeti yaşadı! Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular

Olaya müdahale etmek isteyen eşi Zamire Yılmaz'ın da başına sopalarla vuran şahıslar, aileyi hastanelik etti. Karakola gidip şikâyetçi olan aile, saldırganların gereken cezayı almasını istiyor.

Yazlığa giden aile dehşeti yaşadı! Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular

"DEMİR SOPALARLA ACIMASIZCA DARBEDİLDİK"

İbrahim Yılmaz (57), "Biz oraya yılda 10-15 gün gidiyoruz. Bina yöneticisi her yıl sorun çıkarıyordu. Her yıl para istiyorlar. 2014 yılında bir bayana kapıcı dairesini bina temizliği karşılığı veriyorlar. Kadın da bir müddet sonra sigortası yapılmadığı için şikâyet ediyor.

Bina sakinleri olarak o zamanın parasıyla 145 bin TL ceza yedik. Apartman yöneticisi oraya oğlunu koyuyor ve sürekli para istiyor. 'Çatı yaptırdım' falan diyor ama hiçbir fatura yok ve icraya veririm tehdidiyle para topluyor.

Yazlığa giden aile dehşeti yaşadı! Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular

Toplantıda da yine ceza yiyeceğimizi o dairenin boşaltılması gerektiğini söyleyince damadı olduğunu söyleyen kişi tarafından ağır tehdit ve hakaretlere maruz kaldım. Dışarı çıkıp konuşmak istediler, dışarı çıktığımda birkaç kişi daha bekliyormuş.

Ellerindeki sopalarla kafama vurdular. Eşimi gördüklerinde ona saldırmaya başladılar. Olay esnasında ben bayılmışım, direkt öldürmeye teşebbüs. Hiç kimse müdahale etmedi. Planlı bir saldırıydı, gereğinin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

