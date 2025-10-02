Yemek yapmak istemişti! Korkunç patlamada tüp duvarı deldi

Ardahan'da bir vatandaş yemek yapmak için kullandığı piknik tüpü patladı. Korkunç patlamada adeta faciadan dönüldü.

DUVARI DELDİ

Bir apartmanın 2'inci katında yaşayan S.Y. isimli vatandaş yemek yapmak için kullandığı piknik tüpünün patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Sol elinden yaralandığı öğrenilen vatandaşın evde kullandığı tüp patlamanın etkisiyle duvarı deldiği görüldü.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.