Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbul'da patlama paniği: 'Ev yıkılıyor zannettik'

Ümraniye'de bir inşaat alanındaki kontrollü dinamit patlaması kameralara yansıdı. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin ve dükkanların camları kırılırken park halindeki araçlar da zarar gördü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:06

İstanbul Ümraniye'de bir inşaat alanında yapılan kontrollü patlama sırasında etrafa saçılan taşlar mahallede paniğe yol açtı. Patlama nedeniyle bazı evlerin ve dükkanların camları kırıldı, park halindeki 5 araçta oluştu. Büyük kaya parçalarının bazı evlerin içine kadar girdiği görüldü.

"HERHALDE EV YIKILIYOR DEDİK"

Patlama anına şahit olan mahalle sakini Ali Kemal Yükseker, "Bir dinamit patlatıldı. Biz de 'Allah korusun, herhalde ev yıkılıyor' dedik. Hatta buradaki sokaktaki abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkes zaten sokaktaydı. Biz 'herhalde deprem oldu' dedik. Çok büyük şiddetteydi. Nereden baksanız 200 metreye kadar çok ciddi bir etki oldu. Siz de gördünüz mesela, kaya parçası burada. Allah'tan arabaya gelmiş. Hasar arabada. Ama yarın, bugün bu bizlerden birine gelse bunun sonucu ne olur ki? Burada insan sağlığı var. O yüzden ciddi anlamda bu konudan dolayı rahatsızız. Gerekli kurumlara, başta polis olmak üzere, şikayetimizi yapacağız. En azından daha sağlıklı ilerlesin" dedi.

ARAÇLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Mahalle muhtarı Ali Çoruh ise, "Bu patlama sırasında mahallemizdeki komşularımız rahatsız oldular. Taşlar araçlara zarar verdi, evlere zarar verdi. Çocuklar korktular. Aileler korktular. Tabii bu korkunç olay büyük geçmiş olsun diyorum mahallemiz adına. Bununla alakalı burada ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız hangi konuda zarar görmüşlerse o zararlarını bir şekilde karşılamak açısından burada vatandaşlarımızla birlikte çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.
Patlama nedeniyle can ka

#hasar
#özel güvenlik
#İstanbul Ümraniye
#Inşaat Patlaması
#Mahalle Paniği
#Cam Kırılması
#Yaşam
