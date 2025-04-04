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 | Yusuf Özgür Bülbül

Yemekleri lezzetlendiren baharın habercisi Muş’ta tezgahları süsledi: C vitamini deposunun fiyatı belli oldu!

Muş'ta baharın yüzünü göstermesiyle birlikte çıkan çiriş otu, pazarlarda alıcılarını beklemeye başladı. Kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen bu şifalı bitki, hem sağlığa faydaları hem de bölge ekonomisine katkısıyla dikkat çekiyor. Fiyatı ise hem alıcı hem de satıcılar tarafından makul karşılandı…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 19:46

Muş’ta baharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, pazarlardaki yerini aldı. Karların erimesiyle Muş'un dağlık bölgelerinde toplanmaya başlanan çiriş otu, zengin bitki örtüsü ve endemik türleriyle öne çıkan bu topraklardan Türkiye'nin dört bir yanına kargo ve otobüslerle ulaştırılıyor.

Yemekleri lezzetlendiren baharın habercisi Muş’ta tezgahları süsledi: C vitamini deposunun fiyatı belli oldu!

Halk arasında "gulik" adıyla da anılan bu doğal antibiyotik, sofralara lezzet katmanın yanı sıra pazarcıların da geçim kaynağı oluyor. Özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi gören bu yeşil ot, dağlardan özenle toplanıyor.

Yemekleri lezzetlendiren baharın habercisi Muş’ta tezgahları süsledi: C vitamini deposunun fiyatı belli oldu!

KİLOSU 35 TL

Sürekli doğada yetişen bu tür ürünleri toplayıp satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı Mehmetcan akın, bu bitkinin tamamen şifa kaynağı olduğunun söyleyerek, "Şu an tezgahımızda çiriş otunu satışa sunuyoruz. Gençler tarafından dağlardan toplanan çiriş otu pazarda yerini aldı. Biz de bu şifalı otu tezgâhlarımızda satıyoruz. Satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Genellikle yöresel yemeklerde kullanılıyor ve şifa kaynağı olduğuna inanılıyor. Kilosunu ise 35 TL’den satışa sunuyoruz" dedi.

Yemekleri lezzetlendiren baharın habercisi Muş’ta tezgahları süsledi: C vitamini deposunun fiyatı belli oldu!

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Çiriş otunun faydalarını bir bir sıralayan esnaflardan Salih Vural, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte çiriş otu da çıkmaya başladı. Köydeki vatandaşlarımız dağlardan bu otu topluyor ve bize getiriyor. Biz de tezgahlarımızda satışını yapıyoruz. Çiriş otuna oldukça büyük bir rağbet var, halk arasında çok seviliyor. C vitamini bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Ekmek ve pancar gibi birçok yöresel yemekte kullanılır. Pek çok vatandaşımız çirişi şimdiden dolaba koyarak kışın tüketmek üzere saklıyor. Anti-inflamatuar bileşikleri sayesinde iltihapları azaltarak ağrıları hafifletir. Faydaları ise şu şekilde sıralanabilirim; idrar söktürücü özelliğiyle idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, adet söktürücü etkisiyle adet düzensizliklerini azaltır, suyu, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesine katkı sağlar ve saç dökülmesini azaltır, saç köklerini güçlendirir" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

CİRİŞ OTU NEREDE YETİŞİR?
Ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen çiriş otu İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de görülmektedir.
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