 Nalan Güler Güven

Zehir tacirine suçüstü! Evinden çıkanlar şoke etti

Sakarya’da zehir tacirlerine baskın. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

02.11.2025
02.11.2025
saat ikonu 16:19

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 'nda ticareti yapan şüpheliler enselendi.

ZEHİR TACİRİ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adapazarı ilçesinde 37 yaşındaki N.T. isimli şahsın, 38 yaşındaki E.Ö. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı.

Zehir tacirine suçüstü! Evinden çıkanlar şoke etti

YÜZBİNLERCE LİRA ÇIKTI

Yapılan üst ve ev aramasında 8 kilo 500 gram sentetik cannabinoid maddesi yapımında kullanılan 85 gram a-m 2201 bonzai hammaddesi, 7 parça halinde 220 gram bonzai yapımında kullanılan oğul otu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 2 adet uyuşturucu madde satmak için kullanılan kaşık, 266 bin 590 TL ve 50 Euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen nakit paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken N.T isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Zehir tacirine suçüstü! Evinden çıkanlar şoke etti
ETİKETLER
#uyuşturucu
#sakarya
#adapazarı
#yakalama
#narkotik
#Zehir Ticareti
#Yaşam
