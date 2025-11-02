Zehir tacirine suçüstü! Evinden çıkanlar şoke etti

Kategoriler
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Adapazarı'nda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler enselendi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adapazarı ilçesinde 37 yaşındaki N.T. isimli şahsın, 38 yaşındaki E.Ö. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı.
Yapılan üst ve ev aramasında 8 kilo 500 gram sentetik cannabinoid maddesi yapımında kullanılan 85 gram a-m 2201 bonzai hammaddesi, 7 parça halinde 220 gram bonzai yapımında kullanılan oğul otu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 2 adet uyuşturucu madde satmak için kullanılan kaşık, 266 bin 590 TL ve 50 Euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen nakit paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken N.T isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.