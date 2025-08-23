Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Advertorial
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Hacıoğlu Madencilik GH, Batı Afrika'daki yatırımlarını 1,2 milyar TL'ye yükseltti

Hacıoğlu Madencilik GH tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika'daki maden arama ve işletme yatırımları için ayrılan bütçenin 1,2 milyar TL seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Şirket CEO'su Yasin Hacıoğlu, yatırımın küresel pazarda güçlü bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hacıoğlu Madencilik GH, Batı Afrika'daki yatırımlarını 1,2 milyar TL'ye yükseltti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 15:23

Yapılacak yeni yatırımla şirket, fizibilitesi tamamlanmış 98.700 metrekare büyüklüğündeki yeni bir maden sahasının işletilmesi amacıyla Home Stake Company Limited ile iş birliği yapacak. Hacıoğlu GH CEO'su Yasin Hacıoğlu'nun yönetiminde, African Institute Of Mining And Metallurgy (SAIMM) kurumuyla yürütülen iletişim ve teknik değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanması ve yetkili makamlara sunulması planlanıyor.

Hacıoğlu Madencilik GH, Batı Afrika'daki yatırımlarını 1,2 milyar TL'ye yükseltti



"Ayda 420 kilogram altın üretilecek"

Kurulacak modern tesis, saatte 200 ton alüvyon toprak işleme kapasitesine sahip olacak. Şirket CEO'su Yasin Hacıoğlu, tesisin Şubat 2026'da faaliyete geçmesini ve aylık 360 ile 420 kg arasında altın üretmesini hedeflediklerini açıkladı. Hacıoğlu, "Çevre bakanlığı onaylı üretim hattı, doğaya zarar vermeden ve herhangi bir kimyasal atık kullanmadan çalışacak şekilde tasarlandı. Bu , aynı zamanda bölgede önemli bir potansiyeli de yaratacak. İşletme bünyesinde 250'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bu da yerel ekonomiye ve Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığına katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu Madencilik GH, Batı Afrika'daki yatırımlarını 1,2 milyar TL'ye yükseltti

Home Stake Company Limited'in teknik raporlarına göre, sahadaki jeolojik yapı zengin alüvyon altın potansiyeli taşımaktadır. Yasin Hacıoğlu, bu verilerin projenin başarı potansiyelini güçlendirdiğini ve şirketin sadece madencilik faaliyetleriyle kalmayıp, yerel topluluklarla sosyal uyum ve çevresel sürdürülebilirlik projelerine de öncelik vereceğini bildirdi.

ETİKETLER
#Türkiye
#istihdam
#yatırım
#madencilik
#Altın Üretimi
#Çevresel Sürdürülebilirlik
#Home Stake Company Limited
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.