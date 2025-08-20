Başvuru adımları ve daha fazlası için tıklayınız.

Neler Sunuyoruz?

Vade Farksız Finansman:

50.000 TL’ye kadar vade farksız finansman imkânı.

Kolay Geri Ödeme:

4 taksite kadar geri ödeme seçeneği.

Tamamen Dijital Süreç:

Başvurudan onaya kadar tüm süreç Albaraka Mobil üzerinden yürütülür. Şubeye gitmenize gerek kalmaz.

Başvuru Adımları

Albaraka Mobil Uygulamasını indirerek müşteri olun ya da mevcut müşteriyseniz giriş yapın.

Menüden İşlemler > Finansman İşlemleri > Finansman Başvuru adımlarını takip edin.

Umreye gideceğinizi gösteren proforma fatura veya resmi belgeyi sisteme yükleyin.

Başvurunuzu tamamlayın.

Başvurunuz, Genel Müdürlük onayına iletilir. Onaylar, hafta içi mesai saatleri içinde gerçekleşmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Albaraka müşterileri bu hizmetten kolaylıkla yararlanabilir.

Müşteri olmayanlar ise mobil uygulamayı indirerek anında müşteri olabilir ve başvuru yapabilir.

Geçerli Acenteler

Şubesiz Umre Finansmanı, yalnızca Diyanet ile anlaşması bulunan acenteler üzerinden yapılacak organizasyonlarda geçerlidir. Lütfen başvurunuz öncesinde acentenizin uygunluğunu kontrol ediniz.