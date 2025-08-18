1. sınıflar ne zaman başlıyor? Uyum haftası tarihleri belli oldu

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erdi. Öğrenciler 3 aylık yaz tatili sürecine girdiler. Tatilin keyfini çıkartan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Ayrıca bu yıl ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri uyum haftasının ne zaman olduğunu araştırıyor. MEB tarafından 1. sınıfların ne zaman okula başlayacağı duyuruldu.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler 1 Eylül 2025 tarihinde eğitim görmeye başlayacak. 5 Eylül'e kadar öğrenciler uyum haftası kapsamında eğitim görecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk dönem 17 Ocak 2025 tarihinde ise sona erecek.

Öğrenciler 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında 15 tatile girecekler. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin verilmesiyle birlikte sona erecek.