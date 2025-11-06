Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne kısa süre kala memurlara tatil mi merak edildi. Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken özel günde memurlara tatil olup olmadığı da vatandaşın gündeminde. 2025 resmi tatiller takvimine ise haberimizde yer verdik.

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
10:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
10:33

Atatürk'ü Anma Günü bu yıl da ülkemizde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri ile kutlanacak. Özel günde gerçekleşecek olan etkinliklerin programı netleşmeye başladı. Vatandaşlar ise memurlara tatil mi araştırmasına başladı.

10 KASIM MEMURLARA TATİL Mİ 2025?

10 Kasım'ın olmamasından dolayı memurlar, kamu kurumları, okullar, iş yerleri ve hastanelerde tatil olmayacak. Ülkemizde 10 Kasım günü resmi tatil olmadığı için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Buna göre 10 Kasım memurlara tatil değil.

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ OLUYOR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ülkemizde resmi tatil olmadığı için tatil uygulaması bulunmuyor. Bu yıl da özel günde çeşitli törenler düzenlenecek.

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

2025 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

