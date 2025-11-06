10 Kasım memurlara tatil mi 2025? Resmi tatiller takvimi

Kategoriler
Atatürk'ü Anma Günü bu yıl da ülkemizde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri ile kutlanacak. Özel günde gerçekleşecek olan etkinliklerin programı netleşmeye başladı. Vatandaşlar ise 10 Kasım memurlara tatil mi araştırmasına başladı.
10 Kasım'ın resmi tatil olmamasından dolayı memurlar, kamu kurumları, okullar, iş yerleri ve hastanelerde tatil olmayacak. Ülkemizde 10 Kasım günü resmi tatil olmadığı için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Buna göre 10 Kasım memurlara tatil değil.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ülkemizde resmi tatil olmadığı için tatil uygulaması bulunmuyor. Bu yıl da özel günde çeşitli törenler düzenlenecek.
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba