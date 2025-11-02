10 Kasım resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?

Bu yıl Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87. yıl dönümü anılacak.

Ülke genelinde Atatürk’ü hatırlamak için çeşitli programlar düzenlenecek.

Her 10 Kasım’da olduğu gibi saat 9'u 5 geçe alarmlar çalacak.

10 KASIM HANGİ GÜNE TESADÜF EDİYOR?

Resmî tatil zamanlarında okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve pek çok kamu kurumu faaliyet göstermiyor.

Bu nedenle vatandaşlar resmî tatil tarihlerini ve hangi güne rastladığını merak ediyor.

10 Kasım, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

Ancak 10 Kasım, resmî tatil olmadığından bu tarihte çalışanlar için ek mesai ücreti ödenmeyecek; hastaneler, sağlık ocakları ve benzeri kurumlar hizmet vermeye devam edecek.