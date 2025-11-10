Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler

Bugün kütüphanelerde ders çalışacak olanlar açık mı merak ederken kütüphanelerin çalışma saatleri belli oldu. 10 Kasım'ın resmi tatil olmamasından dolayı müzeler ve kütüphaneler açık olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 12:15

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk gelirken vatandaşlar 10 Kasım'da kütüphaneler açık mı araştırmasına başladı.

10 KASIM'DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olmaması nedeniyle kütüphaneler bugün normal saatlerinde açık olacak. 10 Kasım günü kütüphaneler normal saatlerinde açık olurken binlerce kişi ziyaret edebilecek.

10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ HANGİ GÜNLER AÇIK, SAAT KAÇA KADAR?

Atatürk Kitaplığı – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB İPA Kitaplığı – Hafta içi ve Cumartesi: 09:00 - 21:00 / Pazar: Kapalı
İBB Afife Batur Kütüphanesi – Her gün: 7/24 (00.00-09.00 giriş yok)
İBB Ahmed Arif Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Ahmet Bedevi Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Ahmet Kabaklı Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Atatürk Müzesi Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 09:00 - 17:00
İBB Attilâ İlhan Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Ayşe Hatun Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Bakırköy Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Baruthane Kütüphane – Her gün: 10:00 - 21:00
İBB Beşiktaş İskele Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 22:00
İBB Bulgur Palas Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 10:00 - 19:00
İBB Cemil Meriç Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Cendere Sanat Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 18:00

10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler


İBB Çubuklu Silolar Kütüphanesi – Her gün: 10:00 - 21:00
İBB Erdem Bayazıt Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Evliya Çelebi Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Eyüpsultan Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Fakir Baykurt Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Fatma Aliye Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Feza Gürsey Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Gaziosmanpaşa Meydan Kitaplığı – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Gülten Akın Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Habitat Kütüphane – Her gün: 10:00 - 22:00
İBB Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Halil İnalcık Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB İdris Güllüce Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB İlhan Varank Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Kadın Eserleri Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Kara Surları Belgradkapı Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 18:00
İBB Kara Surları Mevlanakapı Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 18:00
İBB Kadıköy İskele Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 22:00
İBB Kütüphane Troleybüs – Her gün: 09:00 - 19:00

10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler


İBB Maltepe Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Mecidiyeköy Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Metin And Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Metin Altıok Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Moda İskele Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 22:00
İBB Muallim Cevdet Kütüphanesi – Her gün: 7/24
İBB Muzaffer İzgü Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Müze Gazhane Sesli Kütüphane – Her gün: 7/24
İBB Naile Akıncı Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 10:00 - 20:00
İBB Nasrettin Hoca Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Necati Cumalı Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Okçular Tekkesi Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Osman Nuri Ergin Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Özgen Berkol Doğan Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 10:00 - 19:00
İBB Peyami Safa Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Rasim Özdenören Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Rıfat Ilgaz Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler


İBB Sabahattin Ali Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Salah Birsel Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Sâmiha Ayverdi Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Saraçhane Kütüphane – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Sesli Kütüphane – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Sevgi Soysal Kütüphanesi – Her gün: 7/24 (00.00-09.00 giriş yok)
İBB Sezai Karakoç Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Suat Derviş Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00
İBB Yaşar Kemal Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00
İBB Taş Mektep Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 09:00 - 18:00
İBB Turhan Selçuk Kütüphanesi – Her gün: 10:00 - 21:00
İBB Dudullu Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı
İBB Casa Botter Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 19:00

ETİKETLER
#istanbul
#ibb
#Atatürk'ü Anma Günü
#Kütüphane
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.