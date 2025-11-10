10 Kasım'da kütüphaneler açık mı? Bugün açık olan kütüphaneler

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk gelirken vatandaşlar 10 Kasım'da kütüphaneler açık mı araştırmasına başladı.

10 KASIM'DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olmaması nedeniyle kütüphaneler bugün normal saatlerinde açık olacak. 10 Kasım günü kütüphaneler normal saatlerinde açık olurken binlerce kişi ziyaret edebilecek.

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ HANGİ GÜNLER AÇIK, SAAT KAÇA KADAR?

İBB Atatürk Kitaplığı – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB İPA İstanbul Kitaplığı – Hafta içi ve Cumartesi: 09:00 - 21:00 / Pazar: Kapalı

İBB Afife Batur Kütüphanesi – Her gün: 7/24 (00.00-09.00 giriş yok)

İBB Ahmed Arif Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Ahmet Bedevi Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Ahmet Kabaklı Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Atatürk Müzesi Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 09:00 - 17:00

İBB Attilâ İlhan Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Ayşe Hatun Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Bakırköy Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Baruthane Kütüphane – Her gün: 10:00 - 21:00

İBB Beşiktaş İskele Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 22:00

İBB Bulgur Palas Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 10:00 - 19:00

İBB Cemil Meriç Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Cendere Sanat Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 18:00



İBB Çubuklu Silolar Kütüphanesi – Her gün: 10:00 - 21:00

İBB Erdem Bayazıt Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Evliya Çelebi Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Eyüpsultan Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Fakir Baykurt Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Fatma Aliye Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Feza Gürsey Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Gaziosmanpaşa Meydan Kitaplığı – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Gülten Akın Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Habitat Kütüphane – Her gün: 10:00 - 22:00

İBB Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Halil İnalcık Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB İdris Güllüce Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB İlhan Varank Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Kadın Eserleri Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Kara Surları Belgradkapı Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 18:00

İBB Kara Surları Mevlanakapı Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 18:00

İBB Kadıköy İskele Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 22:00

İBB Kütüphane Troleybüs – Her gün: 09:00 - 19:00



İBB Maltepe Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Mecidiyeköy Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Metin And Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Metin Altıok Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Moda İskele Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 22:00

İBB Muallim Cevdet Kütüphanesi – Her gün: 7/24

İBB Muzaffer İzgü Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Müze Gazhane Sesli Kütüphane – Her gün: 7/24

İBB Naile Akıncı Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 10:00 - 20:00

İBB Nasrettin Hoca Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Necati Cumalı Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Okçular Tekkesi Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Osman Nuri Ergin Kütüphanesi – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Özgen Berkol Doğan Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 10:00 - 19:00

İBB Peyami Safa Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Rasim Özdenören Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Rıfat Ilgaz Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00



İBB Sabahattin Ali Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Salah Birsel Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Sâmiha Ayverdi Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Saraçhane Kütüphane – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Sesli Kütüphane – Hafta içi: 09:00 - 17:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Sevgi Soysal Kütüphanesi – Her gün: 7/24 (00.00-09.00 giriş yok)

İBB Sezai Karakoç Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Suat Derviş Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 19:00

İBB Yaşar Kemal Kütüphanesi – Her gün: 09:00 - 21:00

İBB Taş Mektep Kütüphanesi – Pazartesi hariç: 09:00 - 18:00

İBB Turhan Selçuk Kütüphanesi – Her gün: 10:00 - 21:00

İBB Dudullu Ödünç Kütüphane – Hafta içi: 10:00 - 18:00 / Hafta sonu: Kapalı

İBB Casa Botter Kitaplığı – Pazartesi hariç: 10:00 - 19:00