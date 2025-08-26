Menü Kapat
11+7 zam ne demek? 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

11+7 zam oranı 2026 memur zammı görüşmelerinde karar olarak açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirledi. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında alınan kararlarla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranları, taban aylıklardaki artışlar ve çeşitli sosyal ödemelerdeki iyileştirmeler netleşti.

11+7 zam ne demek? 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 21:41

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 23 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme sürecini tamamladı. Kurulun aldığı kararla birlikte, ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki oranları kesinleşti.

HAKEM KURULU KARARI NE OLDU?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 5+4 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bununla birlikte, kamu görevlilerinin taban aylıkları 2026 yılı birinci dönemde 1000 TL artırıldı. Ayrıca, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış da 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

11+7 zam ne demek? 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Kurulda kabul edilen diğer maddeler arasında memurlara ödenen yabancı dil tazminatının yüzde 100 artırılması ve engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 ek artış yapılması yer aldı.

2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hakem Kurulu kararına göre 2026 yılında memur maaşlarına iki ayrı dönemde zam yapılacak. Ocak-Haziran dönemi için yüzde 11, Temmuz-Aralık dönemi için ise yüzde 7 oranında artış uygulanacak. Bunun yanı sıra, taban aylıkların 1000 TL artırılması da karara bağlandı. Böylece, sadece yüzdelik zam oranları değil, taban aylık düzenlemeleriyle de memur maaşlarında artış sağlanacak

11+7 zam ne demek? 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Toplu sözleşmede belirlenen bu oranların yanı sıra enflasyon farkı uygulaması da ayrı bir mekanizma olarak işliyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonun belirlenen oranları aşması halinde fark kadar ek zam yapılacak. Hakem Kurulu’nun aldığı kararlar sadece sabit zam oranlarını içerirken, enflasyon farkı bu oranların üzerine ayrıca eklenecek.

11+7 zam ne demek? 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

11+7 ZAM NE DEMEK, MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

“11+7” ifadesi, 2026 yılı için memur maaşlarına iki aşamalı zam yapılacağı anlamına geliyor. İlk altı ayda maaşlara yüzde 11 oranında zam yapılacak, ikinci altı ayda ise bu zamlı maaşın üzerine yüzde 7’lik ek artış uygulanacak. 11+7 zam, basit toplama ile yüzde 18 değil, bileşik olarak yaklaşık yüzde 18,77 oranında yıllık zam anlamına geliyor.

Örneğin, Aralık 2025’te net maaşı 10.000 TL olan bir memurun maaşı, Ocak 2026’da yüzde 11 zamla 11.100 TL olacak. Temmuz ayında ise bu rakamın üzerine yüzde 7 eklenerek maaş 11.877 TL’ye çıkacak. Bu hesaplamaya göre, yıllık etkili zam oranı yüzde 18,77’ye ulaşmış olacak.

