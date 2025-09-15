15 Eylül Turkcell çöktü mü? Turkcell hatlar neden çekmiyor?

15 Eylül 2025 Pazartesi öğle vakitlerinden itibaren Türkiye çapında Turkcell müşterileri mobil hat ve internet erişiminde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı.

15 EYLÜL TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Turkcell'de 15 Eylül 2025'te görülen arızalar, kullanıcıların yoğun şikâyetleriyle gündeme geldi.

Mobil internet bağlantı problemleri, 15 Eylül günü öğleden sonra Turkcell abonelerinin en fazla dile getirdiği sorun oldu.

Fakat teknik kaynaklar ve Turkcell temsilcilerinin yaptığı açıklamalara göre tam anlamıyla "çökme" ifadesi doğru sayılmayabilir.

Ortaya çıkan aksaklık daha çok belirli bölgelerde ve servislerde anlık kesintiler ile yoğunluk kaynaklı erişim problemleri olarak bildirildi.