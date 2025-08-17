Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Editor
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından 26 yıl geçti. Binlerce binanın hasar gördüğü depremde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybetti. Büyük İstanbul depremi yıldönümünde tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar 17 Ağustos depreminin saat kaçta olduğunu ve kaç saniye sürdüğünü araştırmaya başladı.

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından 26 yıl geride kaldı. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem yıldönümünde tekrardan gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından 17 Ağustos depremi kaç saniye sürdüğü ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 depremi resmi raporlara göre gece saat 03.02 sıralarında meydana geldi. Kocaeli/Gölcük merkezli deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde oldu. Depremin ardından 4.0 ve 5.0 büyüklüğünde çok sayıda artçı depremler meydana geldi.

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 ağustos 1999 , 45 saniye sürdü. Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul, Bursa ve Bolu depremden en çok etkilenen illerin başında yer aldı. Deprem nedeniyle 48 bin 901 kişi yaralandı ve 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırma Raporu'nda ise can kaybı 18.373 olarak güncellendi. Raporda yer alan bilgilere göre 96 bin 796 konut ve 15 bin 939 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar aldı. 107 bin 315 konut orta hasar, 113 bin 316 konut ise az hasar gördü.

TGRT Haber
