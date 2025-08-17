17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçti

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından 26 yıl geride kaldı. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem yıldönümünde tekrardan gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından 17 Ağustos depremi kaç saniye sürdüğü ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 depremi resmi raporlara göre gece saat 03.02 sıralarında meydana geldi. Kocaeli/Gölcük merkezli deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde oldu. Depremin ardından 4.0 ve 5.0 büyüklüğünde çok sayıda artçı depremler meydana geldi.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 ağustos 1999 Marmara Depremi, 45 saniye sürdü. Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul, Bursa ve Bolu depremden en çok etkilenen illerin başında yer aldı. Deprem nedeniyle 48 bin 901 kişi yaralandı ve 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırma Raporu'nda ise can kaybı 18.373 olarak güncellendi. Raporda yer alan bilgilere göre 96 bin 796 konut ve 15 bin 939 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar aldı. 107 bin 315 konut orta hasar, 113 bin 316 konut ise az hasar gördü.