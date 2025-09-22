2024 Ballon d’Or kim kazandı? Olaylı törende az farkla ödülün sahibi olmuştu

2024 Ballon d’Or töreni, dünya futbolunun en prestijli ödüllerini sahipleriyle buluşturdu. Bu yıl, farklı kategorilerde verilen ödüllerle organizasyon dikkat çekici bir yeniliğe sahne oldu.

BALLON D'OR 2024 NE ZAMAN VERİLDİ?

2024 Ballon d’Or töreni 28 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. France Football dergisi tarafından organize edilen etkinlik, futbol dünyasının en önemli ödül törenlerinden biri olarak bir kez daha öne çıktı. Bu yıl, törene UEFA da eş düzenleyici olarak katılım sağladı, ancak oylama sistemi ve ödülün marka adı yine France Football’un sorumluluğunda kaldı.

Değerlendirilen dönem 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasını kapsadı. Aday listesi ise 4 Eylül 2024’te kamuoyuyla paylaşıldı. Ödül süreci, sezonluk performansların dikkate alındığı üçüncü organizasyon oldu. Törende ayrıca ilk kez “Yılın Erkek Teknik Direktörü” ve “Yılın Kadın Teknik Direktörü” ödülleri de dağıtıldı.

2024 BALLON D'OR KİM KAZANDI?

2024 Ballon d’Or ödülünü erkeklerde İspanyol futbolcu Rodri kazandı. Kadınlar kategorisinde ise ödül, yine İspanya’yı temsil eden Aitana Bonmatí’ye verildi. Böylece ilk kez hem erkek hem de kadın Ballon d’Or ödülleri aynı ülkenin futbolcularına gitmiş oldu. Real Madrid ödülün Rodri'ye verileceği yönünde kulis bilgileri gelmesinin ardından organizasyonu protesto etti ve oyuncularını törene göndermedi.

Sıralama şu şekilde gerçekleşti:

1. Rodri: 1170 puan

2. Vinicius Junior: 1129 puan

3. Jude Bellingham: 917 puan

4. Dani Carvajal: 550 puan

5. Erling Haaland: 432 puan

6. Kylian Mbappe: 420 puan

7. Lautaro Martinez: 402 puan

8. Lamine Yamal: 383 puan

Genç yeteneklere verilen Kopa Kupası da İspanya’dan Lamine Yamal’a takdim edildi. Bu sonuçlarla birlikte İspanya, 2024 Ballon d’Or töreninde üç büyük ödülün sahibi oldu.