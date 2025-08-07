2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar belli oldu

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar, 20 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanan DGS sınavının ardından sonuçlar için bekleyişe geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin yapılacağı takvime ilişkin bilgileri paylaştı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı sınav takvimine göre, 20 Temmuz 2025'te yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, bu tarihten itibaren sınavdan elde ettikleri puanları ve sıralamalarını öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamalarından sorgulanabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde, 2024 yılı DGS tercihleri 18 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu veriler ışığında, 2025 DGS tercihlerinin de eylül ayının ortalarında başlaması öngörülüyor.