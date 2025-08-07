Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar belli oldu

Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından, adayların sonuçları ne zaman öğrenebileceği ve tercih sürecinin hangi dönemde başlayacağı ÖSYM tarafından duyuruldu.

2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 18:31

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar, 20 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanan sınavının ardından için bekleyişe geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), sınav sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin yapılacağı takvime ilişkin bilgileri paylaştı.

2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar belli oldu

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı sınav takvimine göre, 20 Temmuz 2025'te yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, bu tarihten itibaren sınavdan elde ettikleri puanları ve sıralamalarını öğrenebilecek.

, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamalarından sorgulanabilecek.

2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar belli oldu

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçmiş yıllardaki takvim incelendiğinde, 2024 yılı DGS tercihleri 18 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu veriler ışığında, 2025 DGS tercihlerinin de eylül ayının ortalarında başlaması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DGS sonuç belgesi eve postalanacak mı?
Hayır, ÖSYM adaylara basılı bir sonuç belgesi göndermemektedir. İnternet üzerinden ilan edilen sonuç bilgileri resmi tebliğ hükmünde kabul edilir ve tüm süreç dijital platformlar üzerinden yürütülür.
