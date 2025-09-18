2025 HMGS sınav yerleri belli oldu mu nereden sorgulanır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), Hukuk Fakültesi çıkışlı öğrencilerin katılımıyla uygulanacak.
13 ile 20 Ağustos 2025 günleri arasında başvuruları alınan HMGS sınavı, 18 şehirde düzenlenecek.
Minimum 70 puan alan adaylar, HMGS sınavında başarılı sayılacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025 HMGS 28 Eylül tarihinde yapılacak.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına kabul edilmeyecek.
Sınavlarda adayların aşağıdaki konulardaki bilgileri değerlendirilecektir.
Sınav test biçiminde olup çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak.
HMGS sınav merkezleri ÖSYM tarafından erişime sunuldu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecekler.