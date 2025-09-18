Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 HMGS sınav yerleri belli oldu mu nereden sorgulanır?

Hukuk fakültesi bitirenler ve Türkiye’de denkliği kabul edilmiş yurtdışı mezunları için zorunlu olan HMGS 2025 sınav merkezleri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025 HMGS sınav yerleri belli oldu mu nereden sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 19:12

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), Hukuk Fakültesi çıkışlı öğrencilerin katılımıyla uygulanacak.

13 ile 20 Ağustos 2025 günleri arasında başvuruları alınan HMGS sınavı, 18 şehirde düzenlenecek.

Minimum 70 puan alan adaylar, HMGS sınavında başarılı sayılacak.

2025 HMGS sınav yerleri belli oldu mu nereden sorgulanır?

2025 HMGS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025 HMGS 28 Eylül tarihinde yapılacak.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

Sınavlarda adayların aşağıdaki konulardaki bilgileri değerlendirilecektir.

Sınav test biçiminde olup çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak.

2025 HMGS sınav yerleri belli oldu mu nereden sorgulanır?

HMGS SINAV MERKEZLERİ AÇIKLANDI MI?

HMGS sınav merkezleri tarafından erişime sunuldu.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecekler.

Sıkça Sorulan Sorular

HMGS sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Adayların en az 70 puan alması gerekiyor.
ETİKETLER
#ösym
#sınav tarihi
#Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
#Hmgs
#Hukuk Fakültesi
#Sınav Merkezleri
#Çoktan Seçmeli
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.