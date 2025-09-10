2025 İBB İstanbul'u Koşuyorum Maratonu ne zaman kimler katılabilir?

İstanbul’u Koşuyorum Maratonu 2025’te dereceye giren koşucular ne kazanacak?

10K parkurunda kadın ve erkek klasmanlarında ilk 8’e giren sporculara 20 bin TL’ye varan para ödülleri verilecek. 5K parkurunda ise genel klasman ve 14-16 yaş grubunda ilk 3’e girenlere kupa takdim edilecek. Ayrıca yarışı tamamlayan tüm koşucular, özel İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasının sahibi olacak.