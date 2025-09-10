2025 İBB İstanbul'u Koşuyorum Maratonu ne zaman kimler katılabilir?

Üsküdar’da düzenlenecek İBB İstanbul’u Koşuyorum Maratonu, 5K ve 10K parkurlarıyla her seviyeden koşucuyu ağırlayacak.
14 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği maratonda, 10K parkurunda dereceye girenlere nakit ödüller dağıtılacak.
Peki, İBB İstanbul'u Koşuyorum Maratonu nerede gerçekleşecek?
İstanbul’u Koşuyorum Maratonu’nun 2025 Asya etabı, 14 Eylül 2025 Pazar günü Üsküdar’da başlayacak.
Organizasyon, İstanbul’un Anadolu yakasında, Üsküdar’ın dinamik atmosferinde yapılacak ve koşuculara Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde koşma fırsatı verecek.
10K parkurunda kadın ve erkek klasmanlarında birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10, dördüncüye 8, beşinciye 6, altıncıya 5, yedinciye 4 ve sekizinciye 3 bin TL ödül verilecek.
5K parkurunda ise genel klasmanda dereceye giren ilk 3 sporcuya ve 14-16 yaş kategorisinde dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa verilecek. Yarışı tamamlayan bütün koşucular İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyasına sahip olacak.
Koşu için kit teslimi 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü 10.00-19.00, 13 Eylül Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak.