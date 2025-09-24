Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı ne zaman duyurulacak?

Askerlik seçimlerini yapan silahaltına alınacaklar, e-Devlet üzerinden duyurulacak Kasım ayı sınıflandırma sonuçları zamanına odaklandı.

2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı ne zaman duyurulacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 20:17

Kasım 2025 ve sürecine dair takvimi daha önce yayımlamıştı.

Yükümlüler, 31 Ağustos 2025’e kadar yoklama işlemlerini tamamlayarak celp tercihlerini iletti.

tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi gözlerini, üzerinden açıklanacak sınıflandırma neticelerinin ilan edileceği tarihe çevirdi.

2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı ne zaman duyurulacak?

KASIM AYI ASKERLİK SEVK VE CELP YERLERİ DUYURULDU MU?

Kasım 2025 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleşimleri, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Sevk evrakları da yine e-Devlet kapısı aracılığıyla erişime açılacak ve yükümlüler, sevk gününden 10 gün öncesine kadar bu belgeleri alabilecek.

2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı ne zaman duyurulacak?

Askerlik süreci boyunca yükümlüler, günlük yaşamda kullandıkları telefon hatlarını kısıtlı hat olarak değerlendirebilecek.

Bu işlem için GSM bayilerine giderek ücretsiz biçimde talepte bulunmaları yeterli olacak.

Ayrıca yol ve iaşe ücretleri, kimlikleriyle PTT şubelerinden ya da PTT Kart ve PttMatik’ler yoluyla temin edilebilecek.

2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı ne zaman duyurulacak?

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup erler: 6 Kasım 2025

2. grup erler: 4 Aralık 2025

3. grup erler: 8 Ocak 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Sevk belgeleri ne zamandan itibaren alınabilecek?
Yükümlüler, sevk gününden 10 gün öncesine kadar belgelerini e-Devlet kapısı üzerinden edinebilecek.
