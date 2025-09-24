2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı ne zaman duyurulacak?

Kasım 2025 celp ve sınıflandırma sürecine dair takvimi daha önce yayımlamıştı.

Yükümlüler, 31 Ağustos 2025’e kadar yoklama işlemlerini tamamlayarak celp tercihlerini iletti.

Askerlik tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi gözlerini, e-Devlet üzerinden açıklanacak sınıflandırma neticelerinin ilan edileceği tarihe çevirdi.

KASIM AYI ASKERLİK SEVK VE CELP YERLERİ DUYURULDU MU?

Kasım 2025 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleşimleri, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Sevk evrakları da yine e-Devlet kapısı aracılığıyla erişime açılacak ve yükümlüler, sevk gününden 10 gün öncesine kadar bu belgeleri alabilecek.

Askerlik süreci boyunca yükümlüler, günlük yaşamda kullandıkları telefon hatlarını kısıtlı hat olarak değerlendirebilecek.

Bu işlem için GSM bayilerine giderek ücretsiz biçimde talepte bulunmaları yeterli olacak.

Ayrıca yol ve iaşe ücretleri, kimlikleriyle PTT şubelerinden ya da PTT Kart ve PttMatik’ler yoluyla temin edilebilecek.

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup erler: 6 Kasım 2025

2. grup erler: 4 Aralık 2025

3. grup erler: 8 Ocak 2026