2025 konut kredisi faiz oranları düştü mü? 1 milyon TL faizi sorgulanıyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi öncelikle kamu bankaları olmak üzere devlet ve özel bankaların kredi oranları araştırılıyor.
Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın faiz azaltımına gitmesi piyasalarda da kredi oranlarının gerileyeceği yönünde bir beklenti oluşturdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayında da faizlerde indirim yaptı.
Yüzde 43 seviyesinden yüzde 40.5’e çekilen faiz oranıyla beraber 250 baz puanlık bir azalma gerçekleşti.
1 MİLYON TL FAİZİ NE KADAR?
- 11 Eylül tarihinde Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisi geri ödeme tutarı 3 milyon 367 bin TL olarak görülüyor.
- Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisi iade ödeme miktarı 3.378.108,00 TL olarak yansıyor.
- Vakıfbank, 1 milyon TL'lik konut kredisi geri ödeme rakamı 3.475.920,18 TL.
- Emlak Katılım Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme tutarı 3.862.537,41 TL şeklinde hesaplanıyor.
- Akbank, 1 milyon TL'lik konut kredisi iade ödeme miktarı 4 milyon TL.
- Garanti Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisi geri ödeme miktarı 3 milyon 727 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.
- İş Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme tutarı 3.717.868 TL.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi banka 1 milyon TL konut kredisi için en düşük geri ödemeyi sunuyor?
11 Eylül itibarıyla en düşük geri ödeme Ziraat Bankası’nda 3 milyon 367 bin TL olarak hesaplandı.