2025 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Türkiye'deki milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından yeni akademik yıla odaklandı.

Üniversitelerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ne zaman açılacağı ve kayıt süreçlerinin nasıl işleyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Üniversitelere fiziki kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtları tercih eden öğrenciler ise işlemlerini 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen genel çerçeveye bağlı kalarak kendi akademik takvimlerini oluşturur.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversitelerin büyük çoğunluğunun güz yarıyılına Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Özellikle tıp, diş hekimliği gibi klinik uygulamaların yoğun olduğu programlar veya yabancı dil hazırlık sınıfları, diğer bölümlerden daha erken veya daha geç başlayabilir.

Bu nedenle öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi web sitesini düzenli olarak takip etmeleri önem taşımaktadır.