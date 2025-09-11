2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu

İstanbul
2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni taban ücret için geri sayım sürüyor.
Dikkatler Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde.
2026 yılı asgari maaşının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te bir araya gelecek.
Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılır ve sonuçlar çoğunlukla Aralık ayının sonunda kamuoyuna ilan edilir.
Komisyon, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört oturum yaparak yeni asgari maaş seviyesini belirler