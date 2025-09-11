2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu

2026 asgari ücret zammı hangi tarihte netleşecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025 içerisinde toplanacak ve yaklaşık dört oturum sonunda yeni rakamı belirleyecek. Sonuçların ise her yıl olduğu gibi Aralık ayının sonunda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.