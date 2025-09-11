Menü Kapat
2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu

2026 Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan asgari maaş artışı ile ilgili araştırmalar yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte izlenmeye başlandı.

2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni taban ücret için geri sayım sürüyor.

Dikkatler Tespit Komisyonu görüşmelerinde.

2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu

2026 ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı asgari maaşının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te bir araya gelecek.

Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılır ve sonuçlar çoğunlukla Aralık ayının sonunda kamuoyuna ilan edilir.

Komisyon, , ve devlet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört oturum yaparak yeni asgari maaş seviyesini belirler

Sıkça Sorulan Sorular

2026 asgari ücret zammı hangi tarihte netleşecek?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025 içerisinde toplanacak ve yaklaşık dört oturum sonunda yeni rakamı belirleyecek. Sonuçların ise her yıl olduğu gibi Aralık ayının sonunda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
