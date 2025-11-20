Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Hüseyin Bahcivan

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Bugün A Milli Takım'ın rakibi belli olacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak. Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Bugün A Milli Takım'ın rakibi belli olacak
20.11.2025
20.11.2025
grup aşaması karşılaşmaları tamamlandı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 12 takım ve oynayacak ülkeler belli oldu.

A Milli Takımımız grupları 2. sırada tamamlayarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turuna katılmaya hak kazandı. 'ın play-off rakibi ise bugün (20 Kasım 2025 Perşembe) gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

'nın İsviçre'nin şehrinde bulunan merkezinde gerçekleştirilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması Exxen platformu, Exxepspor YouTube kanalı ve FIFA'nın resmi internet sitesi üzeirnden yayınlanacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.

Play-off turuna katılacak olan 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda karşılaşmalarını oynayacak. Bu kapsamda A Milli Takımımız tek maç eleme usulüne göre iki maç oynayacak.

İlk maçta A Milli Takım, 4. torba takımlarından biriyle, ikinci mücadelede ise 2. veya 3. torba takımlarından biriyle karşı karşıya gelecek. A Milli Takım iki karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off kura çekimi bugün saat 15.00'te başlayacak.

Play-off turunun ilk maçları ise 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. A Milli Takım ilk karşılaşmada ev sahibi olacak. İkinci mücadeleler ise 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci maçların nerede oynanacağı ise kura çekiminin ardından belli olacak.

