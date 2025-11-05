Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2026 MTV ne kadar zam geldi? Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama

TÜİK’in duyurduğu yeniden değerleme oranıyla 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışı netleşti. Araç sahiplerini ilgilendiren zam oranı, Ocak ayının yaklaşmasıyla beraber araştırılıyor.

2026 MTV ne kadar zam geldi? Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama
Haber Merkezi
05.11.2025
05.11.2025
’in ilan ettiği yılı yeniden değerleme oranı doğrultusunda, (MTV) ve bedellerinde uygulanacak artış miktarı belli oldu.

Böylelikle 2026 yılı itibarıyla sürücülerin ödeyeceği MTV rakamları da yükselmiş oldu.

Yeni yılda vergi ve ceza kalemlerinde uygulanacak bu oran yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

Geçen yıl bu oran yüzde 43,93 seviyesindeydi.

Bu artışla birlikte başta MTV olmak üzere ehliyet, pasaport, araç muayene ve trafik cezaları gibi birçok kalemde yeni tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

2026 MTV ne kadar zam geldi? Yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama

2026 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25,49’luk artışla beraber yeni MTV miktarları şu şekilde olacak:

  • 1300 cc ve altı yeni araçlarda 4.834 TL’den 6.066 TL’ye,
  • 1301 ile 1600 cc arası yeni araçlarda 8.421 TL’den 10.567 TL’ye yükselecek.

Ayrıca otomobiller için araç muayene ücreti de 2.621 TL’den 3.289 TL’ye çıkacak.

Ödemeler, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı finans kuruluşları veya e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri, yılın birinci ve yedinci aylarında iki taksit şeklinde gerçekleştirilecek.

