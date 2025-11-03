Menü Kapat
Aktüel
2026 Ocak SSK emekli zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı

2026 Ocak SSK emekli zammı netleşmeye başladı. Emekli ve memurların maaş artış oranlarını belirleyecek enflasyon verilerinin ilk dört aya ait kısmı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre enflasyon, Ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda yüzde 32,87’ye yükseldi. İşte 2026 SSK emekli zammı detayları…

, Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi () verilerini açıkladı. Ekim ayı verilerinin de belli olmasıyla, Ocak 2026’da ve memurlara yapılacak maaş zamlarının ilk hesaplamaları netlik kazanmaya başladı.

2026 OCAK SSK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı veriler doğrultusunda, yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık yüzde 32,87’ye ulaştı. İlk dört aylık dönemde açıklanan enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları için önemli bir referans niteliği taşıyor. Ekim sonu itibarıyla emeklilerin 4 aylık zam oranı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29 olarak öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, memurların 6 aylık dönemde alacağı yüzde 5,3 olacak. Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında belirlenen yüzde 11’lik zam eklendiğinde, memur maaşlarında toplam yüzde 16,88’lik bir artış meydana gelecek.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM ENFLASYON ORANLARI 2025

Son 4 ayda enflasyon oranları şu şekilde açıklandı:

Temmuz: yüzde 2,06

Ağustos: yüzde 2,04

Eylül: yüzde 3,32

Ekim: yüzde 2,55

Bu dört aylık veriler, Ocak 2026’da yapılacak maaş zamlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olacak. İlk dört aylık toplam artış oranı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın taban oranını oluşturuyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli kesin oranı belirlenecek. Böylece, yeni yılın ilk ayında milyonlarca emekli zamlı maaşını alacak.

4 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE KADAR?

TÜİK verilerine göre, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemdeki toplam yüzde 10,25 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranına doğrudan yansıyacak.

Emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre maaş artışı alıyor. Ekim itibarıyla açıklanan yüzde 10,25’lik artış, Kasım ve Aralık verilerinin eklenmesiyle birlikte birikimli olarak güncellenecek. Böylece, Ocak 2026 zammı yılın son çeyreğindeki verilerle tamamlanmış olacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında ocak ayında yüzde 11 oranında zam alacak. Buna ek olarak, enflasyon farkı da maaş artışına eklenecek. Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25’i aşmış durumda.

