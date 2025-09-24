24 Eylül WhatsApp'ta çöktü mü sorun mu var?

Dünyanın en fazla kullanılan haberleşme uygulaması WhatsApp’ta bazı kişiler problem yaşıyor.

24 Eylül WhatsApp erişim raporları da bu nedenle inceleniyor.

24 EYLÜL WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

24 Eylül Çarşamba günü itibarıyla kimi kullanıcılar WhatsApp’ta sıkıntı yaşadığını duyurdu.

Downdetector sitesi üzerinden gelen geri dönüşlere bakıldığında 24 Eylül Çarşamba günü öğle sonrasında WhatsApp üzerinde bazı kişiler sorun yaşıyor.

Problemin kaynağıyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP MESAJ GÖNDERİM SORUNU?

WhatsApp'ta iletiniz ulaşmıyorsa uygulamanızın güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca bulunduğunuz bölgedeki internet sisteminden kaynaklı bir problem ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.