27 Ekim tatil mi 2025? Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı

2025 yılı resmi tatiller takvimi sene başında duyurulmuştu. Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kalmasının ardından 27 Ekim'in tatil durumu da merak edildi.

27 EKİM TATİL Mİ 2025?

28 Ekim günü öğleden sonra, 29 Ekim günü tam gün tatil olacak. Resmi tatiller takvimine göre 1,5 günlük tatil yapılırken 27 Ekim Pazartesi günü herhangi bir tatil durumu bulunmuyor. Pazartesi günü okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam edilecek. Resmi tatil olması nedeniyle 1,5 günlük tatil yapılacak.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki gün yarım gün tatil olacak. Öğrenciler 13.00'ten sonra tatile başlarken resmi kurumlarda da yarım günlük tatil uygulanacak. Buna göre 28 Ekim günü öğleden sonra tatil olacak.