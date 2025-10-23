28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak belli oldu

Ülkemizde coşku ile kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki gün olan 28 Ekim, öğleden sonra tatil olacak.

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü yarım gün tatil olduğu için bankalarda da yarım günlük mesai gerçekleşecek. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyenler öğleden önce işlemlerini yapmalıdır. Bankalar 28 Ekim günü yarım gün olarak hizmet verecek.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar tam gün olarak kapalı olacak. Resmi tatiller takviminde yer almasından dolayı 29 Ekim günü tatil olacak. Buna göre bankalar, kargolar, hastaneler ve sağlık ocakları özel günde kapalı olacak.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI OLACAK?

