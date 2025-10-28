Menü Kapat
28 Ekim belediyeler tatil mi? 28 Ekim yarım gün çalışacak kurumlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayacak. Vatandaşlar tarafından 28 Ekim'de belediyelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim yarım gün çalışacak olan kurumların listesi belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 12:27

Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar tarafından 28 Ekim'de belediyelerin olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 28 Ekim'de belediyelerin mesai saatleri belli oldu.

28 EKİM BELEDİYELER TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor. Bu kapsamda dahil olmak üzere tüm devlet daireleri saat 13.00'e kadar açık olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da nedeniyle kapalı olan belediyeler, 30 Ekim 2025 Perşembe günü vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM YARIM GÜN ÇALIŞACAK KURUMLAR

28 Ekim öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmi tatil olduğu için bankalar, sağlık ocakları, hastaneler (acil servisler hariç), eczaneler (nöbetçi eczane sistemi devam edecek), nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, kargo firmaları, muhtarlıklar, borsa, okullar, üniversiteler kapalı olacak. Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların ise 28 Ekim Salı günü çalışma durumu değişiklik gösteriyor.

30 Ekim Perşembe günü ise bütün kurumlar normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

