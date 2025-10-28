28 Ekim borsa kaçta kapanıyor? Saat kaça kadar açık olacağı belli oldu

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2025 Salı günü, Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün sürecek. Resmî takvime göre 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm finans piyasaları gibi Borsa İstanbul da kapalı olacak.

28 EKİM BORSA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul Pay Piyasası, 28 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinde açılış seansı ile işleme başlayacak. Normal çalışma günlerinde olduğu gibi açılış seansı 09.40’ta yapılacak, sürekli müzayede işlemleri ise 10.00’da başlayacak. Öğle öncesi seansta işlemler 12.30’a kadar devam edecek. Ardından 12.30 ile 12.40 saatleri arasında kapanış seansı ve emir toplama süreci tamamlanacak. Saat 12.40 itibarıyla işlemler sona erecek ve borsa kapanacak.

Borsa İstanbul’un öğleden sonra kapalı olması, yarım gün tatil uygulamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle yatırımcılar 28 Ekim’de yalnızca sabah seansında işlem yapabilecek. Günün ikinci yarısında herhangi bir piyasa faaliyeti yürütülmeyecek. Öğle sonrasında borsa kapalı olacağı için emir toplama ve yeni işlem açma işlemleri yapılamayacak.

29 EKİM BORSA TATİL Mİ?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil günü olması sebebiyle Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. Bu tarihte sadece pay piyasası değil, borsaya bağlı tüm diğer piyasalar da işlem yapmayacak. Resmi takvime göre kamu kurumları, bankalar ve finansal kuruluşlar da faaliyet göstermeyecek.

Cumhuriyet Bayramı’nda borsanın kapalı olması, Türkiye genelinde uygulanan resmi tatil düzenlemelerine dayanıyor. Ulusal bayram günlerinde finansal piyasalar genel olarak hizmet vermez ve tüm işlemler tatil sonrasına ertelenir. Bu kapsamda, 29 Ekim günü borsa dahil hiçbir finansal işlem gerçekleştirilmeyecek.

28 EKİM BORSADA TAKAS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Cumhuriyet Bayramı haftasında işlem günlerine denk gelen tatiller nedeniyle takas tarihleri de değiştirildi. 24 Ekim 2025 Cuma günü yapılan işlemlerin takası 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. 27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günü yapılan işlemlerin takas tarihi ise 31 Ekim 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Bu düzenleme, tatil arası nedeniyle takas süresinin uzamasını beraberinde getiriyor.

Bu takvim değişikliği, satış yapan yatırımcıların paralarını normalden iki gün daha geç almalarına neden olacak. Tatil süresi boyunca bankalar ve takas kurumları işlem yapmayacağı için, hesaplara geçiş işlemleri 31 Ekim’e ertelenecek. Dolayısıyla yatırımcıların planlarını yaparken bu tarihleri dikkate almaları önem taşıyor.