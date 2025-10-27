28 Ekim neden yarım gün? Saat 13.00'te resmi mesai bitecek

28 Ekim, Türkiye genelinde kamu kurumlarında ve okullarda mesainin öğleden sonra sona erdiği özel bir gündür. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlık niteliği taşıyan bu gün, 2429 sayılı kanunla resmiyet kazanmıştır.

28 EKİM NEDEN YARIM GÜN?

28 Ekim’in yarım gün tatil olarak belirlenmesi, 1935 yılında yürürlüğe giren 2429 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayram olarak kabul edilmiştir. Kutlamalar ise 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve toplamda 1,5 gün sürer. Bu uygulama, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkulu şekilde kutlanabilmesi için hazırlık sürecine zaman tanımayı amaçlar. Böylece 28 Ekim’in öğleden sonraki kısmı, resmi olarak tatil kapsamına alınmış olur.

Bu uygulama kapsamında, 28 Ekim öğleden sonra kamu kurumları ve okullarda mesai sona erer. Bayraklar göndere çekilir, resmi törenler için hazırlıklar başlatılır. Öğrenciler sabah saatlerinde kısa bir eğitim programı uygular, ardından şiir dinletileri, geçit töreni provaları ve diğer kutlama hazırlıkları yapılır. Kamu çalışanları için de aynı şekilde, saat 13.00 itibarıyla resmi mesai biter ve Cumhuriyet Bayramı tatili resmen başlamış olur.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Özel sektörde 28 Ekim günü için uygulama, kamu kurumlarındaki kadar net değildir. 2429 sayılı kanun, yalnızca 29 Ekim gününü tam resmi tatil olarak tanımlar. 28 Ekim için özel iş yerlerine zorunluluk getirmez. Bu nedenle şirketler, iş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine bağlı olarak farklı uygulamalarda bulunabilir. Bazı işletmeler 28 Ekim öğleden sonra çalışanlarına izin verirken, bazıları ise tam gün mesaiyi sürdürebilir.

Bununla birlikte, 28 Ekim’de çalışan personellerin bu yarım gün için ek ücret alma hakları bulunur. Ödenecek ücretler, resmi tatillerde uygulanan fazla mesai ücretlendirmesiyle aynıdır. Finans kuruluşları, noterler ve bankalar genellikle saat 13.00’e kadar hizmet verir ve ardından kapanır.

29 EKİM KAÇINCI YILI 2025?

Cumhuriyet’in ilanı 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlayacaktır. Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025’te de 28 Ekim öğleden sonra başlayarak 29 Ekim boyunca törenler, etkinlikler ve resmi kutlamalarla geçecektir.

28 EKİM MESAİ KAÇA KADAR, KAÇTA BİTER?

28 Ekim yarım gün mesai olması nedeniyle, mesai saati normale göre erken bitmektedir. Bu yıl 28 Ekim Salı günü özel sektör ve kamu çalışanları saat 13.00'a mesai yapacak. 13.00 sonrası resmi tatil olacak.