Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

28 Ekim Balıkesir'de okullar tatil mi? 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilen konuların başında, Balkesir'de yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu yer aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
00:43
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
00:46

27 Ekim Pazartesi gecesi meydana gelen ve büyük endişe yaratan depremin hemen ardından, ve çevresinde yaşayan on binlerce öğrenci ile aileleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu sorgulamaya başladı.

6.1 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası hasar alan binaların belirlenmesi ve bölgedeki genel tablonun normale dönmesi için zamana ihtiyaç duyulurken, gözler Balıkesir Valiliği ile yetkililerine çevrildi.

28 Ekim günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları ve resmi tatil düzenlemesi nedeniyle öğleden sonra zaten izinli gün olarak ilan edilmiş durumda.

28 Ekim Balıkesir'de okullar tatil mi? 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

28 EKİM BALIKESİR'DE OKULLAR KAPALI MI?

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güvenli alanlara yönelirken, Balıkesir Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 28 Ekim Salı günü Balıkesir genelinde tüm okullar tatil edildi.

Valilik tarafından yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. Kamunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Sındırgı depreminin ardından uzmanlar ne dedi? 6.1 büyüklüğünde deprem İstanbul'da hissedildi
